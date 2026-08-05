Нырнула в шарик на 12 млн просмотров: блогерша из мемного видео объяснила смешной поступок

Какое видео сделало блогершу популярной

На кадрах - веселая вечеринка в уютном деревянном доме. На первом плане сидит девушка с телефоном, а у праздничного стола стоит большой фольгированный воздушный шарик в форме бриллиантового перстня.

Главная героиня видео - девушка в светлой юбке и темном топе - решает эффектно развлечься. Она подходит к двери, разгоняется и с разгона "ныряет" с ног до головы прямо в гигантский шарик-кольцо, словно в бассейн, эпически вылетая за пределы кадра.

На фоне спокойной подруги с телефоном и праздничного стола этот полет выглядит очень смешно.

"Если у вас плохое настроение, то смотрите это видео", - говорится в подписи к видео.

@solya_shamray не знаю, що саме я хотіла зробити, але вийшло круто оригінальний аудіозапис - solya_shamray

Как блогерша объяснила свой поступок

Видео начало "вируситься" в сети, так что у девушки начали спрашивать, что именно побудило ее на такой "полет".

"Много вопросов, на что я рассчитывала, что я хотела сделать, и вообще, что творилось в моей голове на этот момент. Ответ один - я не знаю. Наверное, судя по видео, я хотела проскользнуть в кольцо и приземлиться на ноги. Как я хотела это сделать - я не понимаю. Никто этого не знает, это самый сложный вопрос", - объяснила блогерша.

Также она подчеркнула, что утром, проснувшись, не помнила об этом видео. Она спросила у подруг, почему у нее все болит. Тогда они показали ей видео с ее прыжком в шарик.