Нырнула в шарик на 12 млн просмотров: блогерша из мемного видео объяснила смешной поступок
Блогерша под ником solya_shamray стала мемом в соцсети. На своей странице в TikTok она опубликовала эффектное видео с девичника, которое получило большое количество просмотров, лайков и комментариев.
Styler разбирался, о каком видео идет речь и что девушка рассказала о своем забавном поступке.
Какое видео сделало блогершу популярной
На кадрах - веселая вечеринка в уютном деревянном доме. На первом плане сидит девушка с телефоном, а у праздничного стола стоит большой фольгированный воздушный шарик в форме бриллиантового перстня.
Главная героиня видео - девушка в светлой юбке и темном топе - решает эффектно развлечься. Она подходит к двери, разгоняется и с разгона "ныряет" с ног до головы прямо в гигантский шарик-кольцо, словно в бассейн, эпически вылетая за пределы кадра.
На фоне спокойной подруги с телефоном и праздничного стола этот полет выглядит очень смешно.
"Если у вас плохое настроение, то смотрите это видео", - говорится в подписи к видео.
@solya_shamray
не знаю, що саме я хотіла зробити, але вийшло крутооригінальний аудіозапис - solya_shamray
Как блогерша объяснила свой поступок
Видео начало "вируситься" в сети, так что у девушки начали спрашивать, что именно побудило ее на такой "полет".
"Много вопросов, на что я рассчитывала, что я хотела сделать, и вообще, что творилось в моей голове на этот момент. Ответ один - я не знаю. Наверное, судя по видео, я хотела проскользнуть в кольцо и приземлиться на ноги. Как я хотела это сделать - я не понимаю. Никто этого не знает, это самый сложный вопрос", - объяснила блогерша.
Также она подчеркнула, что утром, проснувшись, не помнила об этом видео. Она спросила у подруг, почему у нее все болит. Тогда они показали ей видео с ее прыжком в шарик.
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