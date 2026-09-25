Пісня про почуття після розриву: переможниця "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"

Про що пісня "Емоції"

У треку NE TA звертається до історії кохання, яке не закінчується разом зі стосунками. Композиція передає внутрішні переживання та почуття, з якими непросто попрощатися.

Для співачки "Емоції" також стали поверненням до поп-року. До цього вона експериментувала з електронним звучанням і випустила англомовний трек Feel This Vibe у співпраці з DJ ЯR.

Як NE TA знайшла своє звучання

За словами артистки, пошуки музичного напряму тривали три роки. За цей час вона пробувала різні формати та співпрацювала з різними людьми.

"Мені знадобилося три роки, щоб знайти своє звучання. За цей час були різні експерименти, співпраця з різними людьми та музичними напрямами. Сьогодні я точно знаю, яка я як артистка і про що хочу говорити зі своїми слухачами", - каже артистка.

"Мої щирі та особисті тексти довго чекали свого часу, і "Емоції" стали саме тією піснею, з якої починається новий етап моєї творчості", - додала вона.

Окрім цього, нещодавно співачка анонсувала однойменний EP-альбом, до якого має увійти композиція. Його вихід вона планує на 2026 рік.

Повернення на "Караоке на майдані"

Із піснею "Емоції" NE TA повернулася на "Караоке на майдані". Випуск за її участі вийшов на телеканалі ТЕТ 9 серпня.

За інформацією від команди артистки, у 2017 році вона перемогла в шоу. Проєкт став одним із її перших великих музичних досвідів, а через дев’ять років вона знову опинилася на його зйомках - уже з власною композицією.

"Емоції" співачка також виконувала наживо на фестивалі Kovel Vibe.

NE TA на "Караоке на майдані" (фото: пресслужба)