Песня о чувствах после разрыва: победительница "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"
Украинская певица NE TA, настоящее имя которой Татьяна Нестеренко, посвятила свою новую песню "Емоції" чувствам, которые остаются после завершения отношений. В основе композиции личный опыт артистки и попытка отпустить человека, который до сих пор важен.
Styler со ссылкой на пресрелиз певицы рассказывает о композиции, творческих поисках NE TA и ее возвращении на "Караоке на майдані".
О чем песня "Емоції"
В треке NE TA обращается к истории любви, которая не заканчивается вместе с отношениями. Композиция передает внутренние переживания и чувства, с которыми непросто проститься.
Для певицы "Емоції" также стали возвращением в поп-рок. До этого она экспериментировала с электронным звучанием и выпустила англоязычный трек Feel This Vibe в сотрудничестве с DJ ЯR.
Как NE TA нашла свое звучание
По словам артистки, поиски музыкального направления продолжались три года. За это время она пробовала разные форматы и сотрудничала с разными людьми.
"Мне понадобилось три года, чтобы найти свое звучание. За это время были разные эксперименты, сотрудничество с разными людьми и музыкальными направлениями. Сегодня я точно знаю, какая я как артистка и о чем хочу говорить со своими слушателями", - говорит артистка.
"Мои искренние и личные тексты долго ждали своего времени, и "Емоції" стали именно той песней, с которой начинается новый этап моего творчества", - добавила она.
Кроме того, недавно певица анонсировала одноименный EP-альбом, в который должна войти композиция. Его выход она планирует на 2026 год.
Возвращение на "Караоке на майдані"
С песней "Емоції" NE TA вернулась на "Караоке на майдані". Выпуск с ее участием вышел на телеканале ТЕТ 9 августа.
По информации от команды артистки, в 2017 году она выиграла шоу. Проект стал одним из ее первых больших музыкальных опытов, а спустя девять лет она снова оказалась на его съемках - уже с собственной композицией.
"Емоції" певица также исполняла вживую на фестивале Kovel Vibe.
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