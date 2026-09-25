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Люди 25 сентября 2026, 14:22

Песня о чувствах после разрыва: победительница "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"

Что чувствует человек, когда отношения уже позади, но сердце еще не поставило точку?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Певица NE TA (коллаж: Styler)
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Украинская певица NE TA, настоящее имя которой Татьяна Нестеренко, посвятила свою новую песню "Емоції" чувствам, которые остаются после завершения отношений. В основе композиции личный опыт артистки и попытка отпустить человека, который до сих пор важен.

Styler со ссылкой на пресрелиз певицы рассказывает о композиции, творческих поисках NE TA и ее возвращении на "Караоке на майдані".

О чем песня "Емоції"

В треке NE TA обращается к истории любви, которая не заканчивается вместе с отношениями. Композиция передает внутренние переживания и чувства, с которыми непросто проститься.

Для певицы "Емоції" также стали возвращением в поп-рок. До этого она экспериментировала с электронным звучанием и выпустила англоязычный трек Feel This Vibe в сотрудничестве с DJ ЯR.

Как NE TA нашла свое звучание

По словам артистки, поиски музыкального направления продолжались три года. За это время она пробовала разные форматы и сотрудничала с разными людьми.

"Мне понадобилось три года, чтобы найти свое звучание. За это время были разные эксперименты, сотрудничество с разными людьми и музыкальными направлениями. Сегодня я точно знаю, какая я как артистка и о чем хочу говорить со своими слушателями", - говорит артистка.

"Мои искренние и личные тексты долго ждали своего времени, и "Емоції" стали именно той песней, с которой начинается новый этап моего творчества", - добавила она.

Кроме того, недавно певица анонсировала одноименный EP-альбом, в который должна войти композиция. Его выход она планирует на 2026 год.

Возвращение на "Караоке на майдані"

С песней "Емоції" NE TA вернулась на "Караоке на майдані". Выпуск с ее участием вышел на телеканале ТЕТ 9 августа.

По информации от команды артистки, в 2017 году она выиграла шоу. Проект стал одним из ее первых больших музыкальных опытов, а спустя девять лет она снова оказалась на его съемках - уже с собственной композицией.

"Емоції" певица также исполняла вживую на фестивале Kovel Vibe.

NE TA на "Караоке на майдані" (фото: пресс-служба)

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