Приходько різко розкритикувала новий музичний стиль Полякової: "Оля, не ображайся"

Що не сподобалося Приходько

Коментуючи нову музику Полякової, Приходько висловилася без дипломатії. Вона наголосила, що не вважає почуте шансоном, а сам творчий напрямок назвала невдалим.

"О боже, ні. Це не шансон. Оля, не ображайся, але це п'яна дворова "дічь". Я не розумію, чому вона так продешевила. Була вона набагато краще, кудись її не туди тягнуть. Якось усе неприємно стало", - заявила співачка.

Водночас Приходько припустила, що такі зміни можуть бути свідомою спробою Полякової висловити протест. Однак, на її думку, навіть це не робить новий творчий напрямок переконливішим.

Втрата стилю та нові тренди Полякової

Окремо артистка звернула увагу на те, як часто, на її погляд, змінюється музичний образ Полякової. Приходько вважає, що прагнення відповідати актуальним тенденціям може завадити співачці зберегти власну творчу індивідуальність.

"Щось у неї дуже багато етапів у творчості, щось вона втратила себе. Не можна себе зраджувати, про це я і говорю. Бо якщо ти не піддаєшся під цей весь вплив - ти сформована особистість. Кому ти намагаєшся підіграти? То вона ліричні пісні співає, то шансон, то ось вона зараз "хабалка Аза". Я не розумію", - пояснила Настя.

Попри різку оцінку, Приходько не заперечує здібностей колеги. Навпаки, вона визнала, що Полякова має і талант, і артистизм, але висловила сподівання, що та зможе знайти власне звучання.

Потап, Винник, Монатік і Вакарчук: кого ще критикувала Приходько

Полякова - не єдина зірка українського шоу-бізнесу, творчість або поведінка якої викликала в Насті Приходько гостру реакцію. Співачка неодноразово висловлювала претензії до колег, причому причини були різними: від рішень під час війни до змін у музиці та публічної діяльності.

Один із найдавніших конфліктів Приходько пов'язаний із Потапом. Артистка критикувала його ще до повномасштабного вторгнення, зокрема через виступи в Росії. А в березні 2026 року вона знову повернулася до цієї теми, коментуючи інтерв'ю репера російському журналісту Юрію Дудю. Приходько припустила, що Потап хотів нагадати про себе російській аудиторії, а також дорікнула йому за невпевненість під час розмови.

Не оминула співачка й Олега Винника. Вона різко висловилася про його поведінку під час повномасштабної війни та заявила, що, на її думку, артист припустився помилок у своїй публічній комунікації. Вона також порівняла реакцію суспільства на його дії зі ставленням до власних висловлювань.

Інший привід для критики - творчі зміни Дмитра Монатіка. Приходько заявила, що не розуміє його рішення перекласти українською пісні, які раніше виходили російською. На її думку, така трансформація може бути пов’язана зі страхом втратити популярність.

Водночас до Святослава Вакарчука Приходько поставилася неоднозначно. Вона зізналася, що його політична історія вплинула на її ставлення до нього, і заявила, що їй бракує рішучості в його політичній діяльності. Однак музичний талант лідера "Океану Ельзи" співачка продовжує високо цінувати.

