Раміна, Варварук та зірка "Левів на джипі": розкрито учасників нового сезону "Зрадників"

Хто зіграє у нових "Зрадниках"

Імена учасників творці шоу розкрили у новому ролику. За сюжетом, усі гравці зустрічаються в одному потязі, який прямує до Палацу Шенборнів.

Серед найвідоміших учасників - інтерв'юерка Раміна Есхакзай, блогер Дмитро Варварук, комік з "Левів на джипі" Костянтин Трембовецький, модель Тетяна Брик.

А ось повний список:

Раміна Есхакзай - інтерв'юерка,

Діана Бондаренко - журналістка,

Тетяна Брик - модель,

Влада Бучко - мисткиня,

Дмитро Варварук - блогер,

Анжеліка Вишебаба - фермерка,

Анастасія Власенко - блогерка,

Оксана Ворожбит - вчителька,

Сергій Гайдай - політтехнолог,

Владислав Гошук - поліграфолог,

Олексій Дернов - ветеран,

Аліна Ковальська - підполковниця,

Андрій Кокотюха - письменник,

Катерина Кудлач - бортпровідниця,

Лоліта Лейзан - призерка чемпіонату світу з мафії,

Дмитро Морозюк - диктор,

Михайло Напорчук - архітектор,

Марія Миронова - домогосподарка,

Костянтин Трембовецький - комік,

Сергій Фазульянов - генеолог,

Павло Шурко - кінолог-рятувальник.

Шоу "Зрадники" (фото надане пресслужбою)

Що зміниться у другому сезоні

До ролі ведучого повернеться актор Олексій Гнатковський. За його словами, цього разу учасники приходили на проєкт із відчуттям, що вже розуміють механіку гри. Проте саме ця впевненість часто працювала проти них.

"В другому сезоні всі гравці думали, що вони знають, як грати, розкусили гру і від цього робили катастрофічні помилки. Ми ще більше заглиблюємося в людську психологію", - розповів актор.

"Глядачі побачать, що з людьми коять фобії та параноя. Ви побачите, як самовпевнені гравці роблять помилки та збивають інших з правильних шляхів. Відрізнити правду від брехні стає ще складніше", - додав він.

Ведучій проєкту Олексій Гнатковський (фото надане пресслужбою)

Зросте і головний приз: переможці боротимуться за 1 мільйон гривень.

Крім того, у шоу з'явиться новий персонаж - дворецький із потойбіччя на ім'я Соломій.

Шоуранерка та керівниця продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська зазначила, що творці навмисно зібрали максимально різних учасників.

"Для нас цей склад учасників - це своєрідний зріз українського суспільства. Всі учасники максимально не схожі між собою - за професіями, віком, характерами, життєвими досвідами. Втім, всіх обʼєднує азарт, любов до інтелектуальних ігор та неабиякі детективні здібності", - пояснила вона.

А ще стало відомо, що придумати тизер допомагала Раміна. Команда доповнила його відсилками до класичних детективів та самого формату "Зрадників".

"Зрадники" - це історія про людей, які опиняються в закритому просторі з незнайомцями. Вони не знають одне одного, не можуть повністю довіряти, але водночас змушені взаємодіяти, якщо хочуть перемогти", - пояснила інтерв'юерка.

Раміна Есхакзай (фото надане пресслужбою)

Коли прем'єра

Другий сезон "Зрадників" стартує на SWEET.TV 17 вересня. У день прем'єри глядачам покажуть одразу кілька епізодів.

Після цього нові серії виходитимуть щочетверга.