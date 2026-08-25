Рамина, Варварук и звезда "Левів на джипі": раскрыты участники нового сезона "Зрадники"
SWEET.TV раскрыл полный состав участников второго сезона детективного реалити "Зрадники". В этот раз за победу и главный приз в 1 миллион гривен будет бороться 21 игрок, среди которых известные блогеры, модель, писатель, комик, ветеран и даже призер чемпионата мира по мафии.
Как рассказали Styler в пресс-службе, премьера сезона состоится 17 сентября.
Кто сыграет в новых "Зрадниках"
Имена участников создатели шоу раскрыли в новом ролике. По сюжету все игроки встречаются в одном поезде, который направляется во Дворец Шенборнов.
Среди самых известных участников - интервьюерка Рамина Эсхакзай, блогер Дмитрий Варварук, комик из "Левів на джипі" Константин Трембовецкий, модель Татьяна Брик.
А вот полный список:
- Рамина Эсхакзай - интервьюер,
- Диана Бондаренко - журналистка,
- Татьяна Брик - модель,
- Власть Бучко - художница,
- Дмитрий Варварук - блогер,
- Анжелика Вышебаба - фермер,
- Анастасия Власенко - блогер,
- Оксана Ворожбит - учительница,
- Сергей Гайдай - политтехнолог,
- Владислав Гошук - полиграфолог,
- Алексей Дернов - ветеран,
- Алина Ковальская - подполковница,
- Андрей Кокотюха - писатель,
- Екатерина Кудлач - бортпроводница,
- Лолита Лейзан - призер чемпионата мира по мафии,
- Дмитрий Морозюк - диктор,
- Михаил Напорчук - архитектор,
- Мария Миронова - домохозяйка,
- Константин Трембовецкий - комик,
- Сергей Фазульянов - генеолог,
- Павел Шурко - кинолог-спасатель.
Что изменится во втором сезоне
В качестве ведущего вернется актер Алексей Гнатковский. По его словам, на этот раз участники приходили на проект с ощущением, что уже понимают механику игры. Однако именно эта уверенность часто работала против них.
"Во втором сезоне все игроки думали, что они знают, как играть, раскусили игру и от этого совершали катастрофические ошибки. Мы еще больше углубляемся в человеческую психологию", - рассказал актер.
"Зрители увидят, что с людьми творят фобии и паранойя. Вы увидите, как самоуверенные игроки совершают ошибки и сбивают других с правильных путей. Отличить правду от лжи становится еще сложнее", - добавил он.
Вырастет и главный приз: победители будут бороться за 1 миллион гривен.
Кроме того, у шоу появится новый персонаж - дворецкий с потустороннего мира по имени Соломий.
Шоуранер и руководительница продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская отметила, что создатели намеренно собрали максимально разных участников.
"Для нас этот состав участников - это своеобразный срез украинского общества. Все участники максимально не похожи между собой - по профессиям, возрасту, характерам, жизненным опытам. Впрочем, всех объединяет азарт, любовь к интеллектуальным играм и незаурядные детективные способности", - пояснила она.
А еще стало известно, что придумать тизер помогала Рамина. Команда дополнила его отсылками к классическим детективам и самого формата "Зрадників".
"Зрадники" - это история о людях, которые оказываются в закрытом пространстве с незнакомцами. Они не знают друг друга, не могут полностью доверять, но одновременно вынуждены взаимодействовать, если хотят победить", - объяснила интервьюер.
Когда премьера
Второй сезон "Зрадників" стартует на SWEET.TV 17 сентября. В день премьеры зрителям покажут сразу несколько эпизодов.
После этого новые серии будут выходить каждый четверг.
Напомним, как раньше мы рассказывали о шоу "Холостяк". В частности, и о том, как сложилась после проекта судьба одной из финалисток реалити - Кати Лозовицкой.