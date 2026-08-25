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Главная Люди Рамина, Варварук и звезда "Левів на джипі": раскрыты участники нового сезона "Зрадники"
Люди 25 августа 2026, 09:40

Рамина, Варварук и звезда "Левів на джипі": раскрыты участники нового сезона "Зрадники"

Всего за главный приз будут бороться 21 новый участник
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Популярное шоу "Зрадники" возвращается на экраны (фото предоставлено пресс-службой)
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SWEET.TV раскрыл полный состав участников второго сезона детективного реалити "Зрадники". В этот раз за победу и главный приз в 1 миллион гривен будет бороться 21 игрок, среди которых известные блогеры, модель, писатель, комик, ветеран и даже призер чемпионата мира по мафии.

Как рассказали Styler в пресс-службе, премьера сезона состоится 17 сентября.

Кто сыграет в новых "Зрадниках"

Имена участников создатели шоу раскрыли в новом ролике. По сюжету все игроки встречаются в одном поезде, который направляется во Дворец Шенборнов.

Среди самых известных участников - интервьюерка Рамина Эсхакзай, блогер Дмитрий Варварук, комик из "Левів на джипі" Константин Трембовецкий, модель Татьяна Брик.

А вот полный список:

  • Рамина Эсхакзай - интервьюер,
  • Диана Бондаренко - журналистка,
  • Татьяна Брик - модель,
  • Власть Бучко - художница,
  • Дмитрий Варварук - блогер,
  • Анжелика Вышебаба - фермер,
  • Анастасия Власенко - блогер,
  • Оксана Ворожбит - учительница,
  • Сергей Гайдай - политтехнолог,
  • Владислав Гошук - полиграфолог,
  • Алексей Дернов - ветеран,
  • Алина Ковальская - подполковница,
  • Андрей Кокотюха - писатель,
  • Екатерина Кудлач - бортпроводница,
  • Лолита Лейзан - призер чемпионата мира по мафии,
  • Дмитрий Морозюк - диктор,
  • Михаил Напорчук - архитектор,
  • Мария Миронова - домохозяйка,
  • Константин Трембовецкий - комик,
  • Сергей Фазульянов - генеолог,
  • Павел Шурко - кинолог-спасатель.

Шоу "Зрадники" (фото предоставлено пресс-службой)

Что изменится во втором сезоне

В качестве ведущего вернется актер Алексей Гнатковский. По его словам, на этот раз участники приходили на проект с ощущением, что уже понимают механику игры. Однако именно эта уверенность часто работала против них.

"Во втором сезоне все игроки думали, что они знают, как играть, раскусили игру и от этого совершали катастрофические ошибки. Мы еще больше углубляемся в человеческую психологию", - рассказал актер.

"Зрители увидят, что с людьми творят фобии и паранойя. Вы увидите, как самоуверенные игроки совершают ошибки и сбивают других с правильных путей. Отличить правду от лжи становится еще сложнее", - добавил он.

Ведущий проекта Алексей Гнатковский (фото предоставлено пресс-службой)

Вырастет и главный приз: победители будут бороться за 1 миллион гривен.
Кроме того, у шоу появится новый персонаж - дворецкий с потустороннего мира по имени Соломий.

Шоуранер и руководительница продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская отметила, что создатели намеренно собрали максимально разных участников.

"Для нас этот состав участников - это своеобразный срез украинского общества. Все участники максимально не похожи между собой - по профессиям, возрасту, характерам, жизненным опытам. Впрочем, всех объединяет азарт, любовь к интеллектуальным играм и незаурядные детективные способности", - пояснила она.

А еще стало известно, что придумать тизер помогала Рамина. Команда дополнила его отсылками к классическим детективам и самого формата "Зрадників".

"Зрадники" - это история о людях, которые оказываются в закрытом пространстве с незнакомцами. Они не знают друг друга, не могут полностью доверять, но одновременно вынуждены взаимодействовать, если хотят победить", - объяснила интервьюер.

Рамина Эсхакзай (фото предоставлено пресс-службой)

Когда премьера

Второй сезон "Зрадників" стартует на SWEET.TV 17 сентября. В день премьеры зрителям покажут сразу несколько эпизодов.

После этого новые серии будут выходить каждый четверг.

Напомним, как раньше мы рассказывали о шоу "Холостяк". В частности, и о том, как сложилась после проекта судьба одной из финалисток реалити - Кати Лозовицкой.

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