Сінді Кроуфорд, Сталлоне та Майк Тайсон: які зірки пережили втрату дітей
Нещодавно фанів Сінді Кроуфорд ошелешила новина про смерть її сина, якому було усього 27 років. Але це не єдина зірка, яка пережила таку трагедію.
Хто ще з відомих світових зірок пережив смерть власної дитини та що відомо про їхні сімейні трагедії, розповідає Styler.
Сінді Кроуфорд
Преслі Гербер був старшим із двох дітей Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера та, як і його мама й молодша сестра Кая, працював у модельній індустрії. Він співпрацював із Calvin Klein і Dolce & Gabbana, а у 2018 році знявся разом із Кроуфорд у рекламі Pepsi.
20 вересня 2026 року Преслі помер у віці 27 років. Як повідомляє Associated Press із посиланням на представника родини та дані судмедексперта округу Лос-Анджелес, Гербер помер у реабілітаційному закладі.
Раніше Преслі публічно говорив про проблеми з психічним здоров'ям. У 2025 році він запустив у соцмережах серію Mental Health Mondays, у якій прагнув відверто говорити про теми, які люди часто приховують.
Сильвестр Сталлоне
Старший син Сильвестра Сталлоне Сейдж помер у липні 2012 року у віці 36 років. Він також працював у кіно та з'являвся разом із батьком на екрані, зокрема у фільмі "Роккі 5".
Спочатку навколо обставин його смерті виникали різні припущення, однак згодом коронер округу Лос-Анджелес встановив, що Сейдж помер природною смертю через захворювання коронарних артерій. Як повідомляли Los Angeles Times, токсикологічна експертиза не виявила речовин, які могли б спричинити його смерть.
Кіану Рівз
Кіану Рівз пережив втрату дитини ще до її народження. У 1999 році його партнерка Дженніфер Сайм народила їхню доньку Аву мертвою.
Через два роки Рівз пережив ще одну трагедію - Сайм загинула в автомобільній аварії. У розмові з журналом Parade актор пізніше говорив про те, що продовжує сумувати за донькою та її матір'ю. Про це повідомляє Associated Press.
Через багато років Рівз також розповів The Guardian, що власний досвід втрати став одним із джерел, до яких він звертався, працюючи над образом Джона Віка.
Майк Тайсон
У травні 2009 року Майк Тайсон втратив чотирирічну доньку Ексодус. Дівчинка потрапила в нещасний випадок удома у Фініксі, коли її шия заплуталася у шнурі тренажера.
Дитину доправили до лікарні у критичному стані та підключили до системи життєзабезпечення, але наступного дня вона померла. Поліція назвала подію трагічним нещасним випадком, повідомляли ABC News.
Родина Тайсона після трагедії попросила про приватність, щоб мати можливість пережити втрату разом.
Джон Траволта
Актор Джон Траволта та його дружина Келлі Престон втратили старшого сина Джетта у січні 2009 року. Йому було 16 років.
Підліток помер під час сімейного відпочинку на Багамах. Джетт мав історію судомних нападів, а після розтину представник місцевого похоронного бюро повідомив, що причиною смерті був судомний розлад. Про це повідомляли ABC.
Після смерті сина Траволта та Престон заявили, що Джетт "освітлював життя всіх, кого зустрічав", і що вони берегтимуть спогади про час, проведений із ним.
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