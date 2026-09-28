Сінді Кроуфорд, Сталлоне та Майк Тайсон: які зірки пережили втрату дітей

Сінді Кроуфорд

Преслі Гербер був старшим із двох дітей Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера та, як і його мама й молодша сестра Кая, працював у модельній індустрії. Він співпрацював із Calvin Klein і Dolce & Gabbana, а у 2018 році знявся разом із Кроуфорд у рекламі Pepsi.

20 вересня 2026 року Преслі помер у віці 27 років. Як повідомляє Associated Press із посиланням на представника родини та дані судмедексперта округу Лос-Анджелес, Гербер помер у реабілітаційному закладі.

Сінді Кроуфорд (фото: Getty Images)

Раніше Преслі публічно говорив про проблеми з психічним здоров'ям. У 2025 році він запустив у соцмережах серію Mental Health Mondays, у якій прагнув відверто говорити про теми, які люди часто приховують.

Сильвестр Сталлоне

Старший син Сильвестра Сталлоне Сейдж помер у липні 2012 року у віці 36 років. Він також працював у кіно та з'являвся разом із батьком на екрані, зокрема у фільмі "Роккі 5".

Сильвестр Сталлоне (фото: Getty Images)

Спочатку навколо обставин його смерті виникали різні припущення, однак згодом коронер округу Лос-Анджелес встановив, що Сейдж помер природною смертю через захворювання коронарних артерій. Як повідомляли Los Angeles Times, токсикологічна експертиза не виявила речовин, які могли б спричинити його смерть.

Кіану Рівз

Кіану Рівз пережив втрату дитини ще до її народження. У 1999 році його партнерка Дженніфер Сайм народила їхню доньку Аву мертвою.

Через два роки Рівз пережив ще одну трагедію - Сайм загинула в автомобільній аварії. У розмові з журналом Parade актор пізніше говорив про те, що продовжує сумувати за донькою та її матір'ю. Про це повідомляє Associated Press.

Кіану Рівз (фото: Getty Images)

Через багато років Рівз також розповів The Guardian, що власний досвід втрати став одним із джерел, до яких він звертався, працюючи над образом Джона Віка.

Майк Тайсон

У травні 2009 року Майк Тайсон втратив чотирирічну доньку Ексодус. Дівчинка потрапила в нещасний випадок удома у Фініксі, коли її шия заплуталася у шнурі тренажера.

Дитину доправили до лікарні у критичному стані та підключили до системи життєзабезпечення, але наступного дня вона померла. Поліція назвала подію трагічним нещасним випадком, повідомляли ABC News.

Майк Тайсон (фото: Getty Images)

Родина Тайсона після трагедії попросила про приватність, щоб мати можливість пережити втрату разом.

Джон Траволта

Актор Джон Траволта та його дружина Келлі Престон втратили старшого сина Джетта у січні 2009 року. Йому було 16 років.

Підліток помер під час сімейного відпочинку на Багамах. Джетт мав історію судомних нападів, а після розтину представник місцевого похоронного бюро повідомив, що причиною смерті був судомний розлад. Про це повідомляли ABC.

Джон Траволта (фото: Getty Images)

Після смерті сина Траволта та Престон заявили, що Джетт "освітлював життя всіх, кого зустрічав", і що вони берегтимуть спогади про час, проведений із ним.