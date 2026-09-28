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Главная Люди Синди Кроуфорд, Сталлоне и Майк Тайсон: какие звезды пережили потерю детей
Люди 28 сентября 2026, 19:31

Синди Кроуфорд, Сталлоне и Майк Тайсон: какие звезды пережили потерю детей

Смерть 27-летнего сына Синди Кроуфорда стала трагедией для семьи супермодели
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Сильвестр Сталлоне, Синди Кроуфорд, Майк Тайсон (коллаж: Styler)
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Недавно фанатов Синди Кроуфорд ошарашила новость о смерти ее сына, которому было всего 27 лет. Но это не единственная звезда, пережившая такую трагедию.

Кто еще из известных мировых звезд пережил смерть собственного ребенка и что известно об их семейных трагедиях, рассказывает Styler.

Синди Кроуфорд

Пресли Гербер был старшим из двух детей Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера и, как и его мать и младшая сестра Кая, работал в модельной индустрии. Он сотрудничал с Calvin Klein и Dolce & Gabbana, а в 2018 году снялся вместе с Кроуфорд в рекламе Pepsi.

20 сентября 2026 года Пресли скончался в возрасте 27 лет. Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя семьи и данные судмедэксперта округа Лос-Анджелес, Гербер скончался в реабилитационном заведении.

Синди Кроуфорд (фото: Getty Images)

Ранее Пресли публично говорил о проблемах с психическим здоровьем. В 2025 году он запустил в соцсетях серию Mental Health Mondays, в которой стремился откровенно говорить о темах, которые люди часто скрывают.

Сильвестр Сталлоне

Старший сын Сильвестра Сталлоне Сейдж скончался в июле 2012 года в возрасте 36 лет. Он также работал в кино и появлялся вместе с отцом на экране, в частности, в фильме "Рокки 5".

Сильвестр Сталлоне (фото: Getty Images)

Сначала вокруг обстоятельств его смерти возникали разные предположения, однако впоследствии коронер округа Лос-Анджелес установил, что Сейдж умер естественной смертью из-за заболевания коронарных артерий. Как сообщали Los Angeles Times, токсикологическая экспертиза не обнаружила веществ, которые могли бы повлечь его смерть.

Киану Ривз

Киану Ривз пережил потерю ребенка еще до его рождения. В 1999 году его избранница Дженнифер Сайм родила их дочь Аву мертвой.

Через два года Ривз пережил еще одну трагедию - Сайм погибла в автомобильной аварии. В разговоре с журналом Parade актер позже говорил о том, что продолжает скучать по дочери и ее матери. Об этом сообщает Associated Press.

Киану Ривз (фото: Getty Images)

Спустя много лет Ривз также рассказал The Guardian, что собственный опыт потери стал одним из источников, к которым он обращался, работая над образом Джона Вика.

Майк Тайсон

В мае 2009 года Майк Тайсон потерял четырехлетнюю дочь Эксодуса. Девочка попала в несчастный случай дома в Финиксе, когда ее шея запуталась в шнуре тренажера.

Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии и подключили к системе жизнеобеспечения, но на следующий день он скончался. Полиция назвала произошедшее трагическим несчастным случаем, сообщали ABC News.

Майк Тайсон (фото: Getty Images)

Семья Тайсона после трагедии попросила о конфиденциальности, чтобы иметь возможность пережить потерю вместе.

Джон Траволта

Актер Джон Траволта и его супруга Келли Престон потеряли старшего сына Джетта в январе 2009 года. Ему было 16 лет.

Подросток умер во время семейного отдыха на Багамах. Джетт имел историю судорожных нападений, а после вскрытия представитель местного похоронного бюро сообщил, что причиной смерти было судорожное расстройство. Об этом сообщали ABC.

Джон Траволта (фото: Getty Images)

После смерти сына Траволта и Престон заявили, что Джетт "освещал жизнь всех, кого встречал", и что они будут беречь воспоминания о времени, проведенном с ним.

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