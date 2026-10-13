"Скільки в тебе було планів": Кравець, Ткач та інші зірки відреагували на смерть коміка Вені з ВКВ

Єфросиніна, Раміна та Кравець згадали про плани Вені

Маша Єфросиніна опублікувала чорно-біле фото гумориста й розповіла, що їй пощастило працювати з ним. Ведуча також згадала про його плани на майбутнє.

"Один з дуже талановитих людей, з якими мені пощастило працювати… Скільки в тебе було планів на це життя… Якийсь нескінченно хронічний біль… Спочивай з миром, Вєня", - написала вона.

Єфросиніна відреагувала на те, що помер Вєня з ВКВ (скриншот)

Раміна Есхакзай поділилася, що вони з коміком збиралися записати інтерв’ю. Але розмова так і не відбулася.

"Ми з Вєнею мали писати інтерв’ю, коли він вирішить запускати свій канал", - зазначила журналістка.

Раміна висловилася про смерть Венедчука (скриншот)

Олена Кравець також відреагувала на смерть коміка. Вона поширила допис "Ветеранів космічних військ" з фото Вєні та зізналася, що їй боляче повірити в те, що сталося.

"Вєня… Не хочу в це вірити Як же боляче", - написала вона.

Кравець відреагувала на звістку про смерть Венедчука (скриншот)

Юрій Ткач: "Ти дарував людям сміх"

Гуморист Юрій Ткач зізнався, що йому складно повірити у смерть колеги та прийняти цю звістку. Він назвав Веню талановитим, щирим і світлим.

"Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю… Люблю тебе… Друже… Назавжди в наших серцях", - написав актор.

Ткач попрощався з зіркою ВКВ (скриншот)

Володимир Шумко також опублікував фото гумориста та звернувся до нього зі словами прощання.

"Друже, вічна пам’ять, спочивай з миром…" - написав він.

Шумко висловився про смерть Вені (скриншот)

Бєдняков та Клопотенко згадали випуски з коміком

Андрій Бєдняков звернувся до Вені, назвавши його "Хагрідом". Ведучий написав, що передивляється епізоди за його участю.

"Я тебе обіймаю, Хагрід! Плачу та обіймаю. Передивлюсь з тобою епізоди, де ти смішив людей. Я завжди буду посміхатись, коли буду на тебе дивитись. Як завжди робив", - поділився Бєдняков.

Бєдняков висловився про Венедчука (скриншот)

Євген Клопотенко опублікував фрагмент шоу, в якому вони брали участь разом.

"Вєня, ніколи в житті тебе не забуду. Я в це не вірю…" - написав кулінар.

Клопотенко відреагував на смерть Олександра Венедчука (скриншот)

Скандальний танцюрист Влад Яма пригадав запланований запис, який так і не відбувся.

"Планували запис на 26.02.2022… Не судилося…" - зазначив хореограф та висловив співчуття рідним.

Яма висловився про Веню (скриншот)

Як відреагували Астаф’єва, Нікітюк, Дорофєєва та інші зірки

Даша Астаф’єва поширила чорно-білий портрет Вені з підписом про те, що в усе це важко повірити. А Леся Нікітюк написала, що відчуває "просто шок". Надя Дорофєєва відреагувала на новину словами "Боже мій".

Тарас Стадницький подякував гумористу за час, який той був поруч.

"Не знаю, що писати в таких випадках. Дякую, чоловіче, що був з нами", - зазначив він.





Анастасія Оруджова також зізналася, що їй важко усвідомити втрату.

"Не можу це усвідомити. Мої співчуття рідним і близьким", - написала акторка.

Олег Свищ також написав, що у нього "просто немає слів", а Олександр Борисенко зазначив, що не може в це повірити.

Андрій Лузан поширив повідомлення команди ВКВ, додавши підпис "RIP" та сумний емодзі.

Що відомо про смерть Вені та перенесені операції

Про смерть Олександра Венедчука 13 жовтня 2026 року в Instagram повідомила команда "Ветерани космічних військ". Колеги зазначили, що час і місце прощання оприлюднять, щойно ця інформація стане відомою.

Причину смерті в повідомленні не назвали.

На початку 2025 року Веня пережив крововилив у мозок. Йому стало зле під час зйомок шоу "Еліас", після чого лікарі провели термінову операцію. Попереду на гумориста чекала тривала реабілітація.

У березні 2025 року Веня знову з’явився у "Вечірній передачі", а у вересні повідомив про другу операцію. Тоді він розповів, що частину його черепа замінили конструкцією зі сплаву титану, та подякував усім за підтримку.

Зв’язку між перенесеними операціями та смертю коміка в повідомленні ВКВ не зазначено.

ВКВ попередили про шахрайські збори

Після повідомлення про смерть Вені команда опублікувала окреме застереження щодо зборів коштів від його імені.

У ВКВ наголосили: ніхто з рідних чи близьких коміка зборів не оголошував. Команда закликала не довіряти стороннім повідомленням із такими закликами.

Офіційну інформацію з цього приводу обіцяють публікувати на сторінці ВКВ.