Стефані з "Байдиківки": як за 20 років змінилася зірка дитячого шоу і де вона зараз (фото)

Почала кар'єру ще дитиною

Джуліанна Роуз Моріелло народилася 26 травня 1991 року в Ірвінгтоні, штат Нью-Йорк. Ще в дитинстві вона захопилася театром, а 2002 року отримала роль Ліл Тіч у бродвейській постановці мюзиклу "Oklahoma!".

Через кілька років акторка потрапила на кастинг "Байдиківки". У шоу вона зіграла Стефані - дівчинку, яка приїжджає до свого дядька, мера Мілфорда, і намагається переконати місцевих дітей більше гратися надворі, займатися спортом і вести активніший спосіб життя.

Стефані у Байдиківці (скриншот)

Моріелло зіграла Стефані у перших сезонах серіалу, а також повернулася до цієї ролі у спінофі "LazyTown Extra" 2008 року.

Стефані принесла їй номінацію на "Еммі"

Роль у популярному дитячому шоу зробила Джуліанну впізнаваною далеко за межами США. 2006 року вона отримала номінацію на Daytime Emmy у категорії "Видатний виконавець у дитячому серіалі" за роль Стефані.

Однак акторка не стала будувати дорослу кар'єру виключно навколо телебачення. Її останні акторські роботи припали на початок 2010-х: зокрема, 2013 року вона озвучила персонажа в анімаційному проєкті "The Doc Files".

Після цього Моріелло зосередилася на освіті.

Акторка, яка зіграла Стефані у "Байдківці" (фото: Getty Images)

Від акторки - до фахівчині, яка працює з дітьми

Джуліанна вступила до Middlebury College, де здобула ступінь бакалавра з психології. Згодом вона продовжила навчання в Columbia University, де отримала магістерський ступінь з occupational therapy - ерготерапії.

Її професійна біографія багато в чому перегукується з тим, чим вона займалася на екрані: Моріелло працює з дітьми та допомагає їм розвивати необхідні навички через рухові й сенсорні практики.

Публічне життя після "Байдиківки" Моріелло практично залишила. Вона рідко з'являється в медіа, а її професійна діяльність нині значно більше пов'язана з роботою з дітьми, ніж із телебаченням.

Як зараз виглядає Стефані

Дівчинка з рожевим волоссям давно залишилася в минулому. Сьогодні Джуліанна Моріелло - 35-річна брюнетка, яка живе далеко від дитячої телевізійної слави.

Джуліанна Роуз Моріелло - як акторка виглядає сьогодні (скриншот)

При цьому акторка не відмовляється від свого минулого. Саме роль Стефані залишається її найвідомішою роботою, а фотографії Моріелло в образі героїні досі регулярно з'являються у фотопорівняннях "тоді й зараз".

Акторка давно перестала зніматися в кіно (скриншот)

І хоча нових акторських проєктів у її фільмографії давно не з'являлося, кар'єра Джуліанни після "Байдиківки" склалася зовсім не так, як можна було очікувати від дитячої зірки: замість продовження життя перед камерами вона обрала освіту та професію, пов'язану з допомогою дітям.