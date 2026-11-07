Світлана Білоножко розсекретила свої плани щодо виїзду з України через війну

"Не можу без Києва"

Співачка зізналася, що навіть не замислювалася про виїзд з України на випадок подальшого загострення ситуації. На початку повномасштабної війни вона разом із близькими перебралася до Ужгорода, однак надовго там не затрималася.

За словами Білоножко, вона дуже прив'язана до столиці й не уявляє, як могла б жити далеко від Києва. Артистка також поділилася вірою в те, що ситуація не дійде до моменту, коли доведеться остаточно залишати країну.

"Ні, не задумувалася. На початку війни ми виїжджали до Ужгорода, але дуже швидко повернулися, бо я не можу без Києва. Я не могла виїхати. Взагалі, ми ніхто не плануємо виїжджати з України. Я так думаю, що не буде такого... У мене всередині така сильна віра. Ну не буде прямо такого, що треба виїжджати і все, вже кінець. Такого не буде", - сказала співачка.

Як Білоножко підготувалася до відключень

До можливих перебоїв з електроенергією та водопостачанням Світлана підготувалася заздалегідь. Вона розповіла, що має зарядну станцію EcoFlow, генератор, різні лампи й ліхтарики, а також запаси води.

Співачка називає себе завбачливою господинею і зізнається, що звикла купувати продукти із запасом - не кілограмами, а цілими мішками та відрами.

"У мене все є. У мене EcoFlow, генератор - у мене все є. У мене є різні лампи й ліхтарики, баки з водою стоять - усе є. Так що я підготувалася. Я дуже завбачлива жінка. Навіть коли йду на базар, купую не кілограм, а мішок, відро. Я люблю, щоб у мене було на потім, із запасом", - поділилася вона.

Білоножко додала, що зараз живе сама, але завжди готова прийняти гостей. У неї є морозильна камера та два холодильники, які зазвичай заповнені продуктами.

"Я зараз живу одна. Але на той випадок, якщо до мене хтось приїздить, застати мене без продуктів просто неможливо. У мене одна морозилка і два холодильники. Люблю, щоб усе було на своїх місцях, щоб усе було красиво і всього було вдосталь. Я так звикла. Навчилася цього у батьків", - розповіла співачка.

Що ще відомо про побут артистки

Після смерті чоловіка, співака Віталія Білоножка, у січні 2024 року Світлана залишилася жити сама у будинку під Києвом.

Компанію їй складає німецька вівчарка - Рем, а сини Георгій та Євген, які мешкають окремо, регулярно навідують маму й допомагають їй, зокрема, у творчих проєктах.