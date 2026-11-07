Светлана Белоножко рассекретила свои планы насчет выезда из Украины из-за войны

"Не могу без Киева"

Певица призналась, что даже не задумывалась о выезде из Украины в случае дальнейшего обострения ситуации. В начале полномасштабной войны она вместе с близкими перебралась в Ужгород, однако надолго там не задержалась.

По словам Белоножко, она очень привязана к столице и не представляет, как могла бы жить вдали от Киева. Артистка также поделилась верой в то, что ситуация не дойдет до того момента, когда придется окончательно покидать страну.

"Нет, не задумывалась. В начале войны мы выезжали в Ужгород, но очень быстро вернулись, потому что я не могу без Киева. Я не могла уехать. Вообще, мы никто не планируем уезжать из Украины. Я так думаю, что не будет такого... У меня внутри такая сильная вера. Ну не будет прямо такого, что нужно уезжать и всё, уже конец. Такого не будет", - сказала певица.

Как Белоножка подготовилась к отключениям

К возможным перебоям с электроэнергией и водоснабжением Светлана подготовилась заранее. Она рассказала, что имеет зарядную станцию EcoFlow, генератор, разные лампы и фонарики, а также запасы воды.

Певица называет себя предусмотрительной хозяйкой и признается, что привыкла покупать продукты с запасом - не килограммами, а целыми мешками и ведрами.

"У меня всё есть. У меня EcoFlow, генератор - у меня всё есть. У меня есть разные лампы и фонарики, стоят баки с водой - всё есть. Так что я подготовилась. Я очень предусмотрительная женщина. Даже когда иду на рынок, покупаю не килограмм, а мешок, ведро. Я люблю, чтобы у меня было на потом, с запасом", - поделилась она.

Белоножка добавила, что сейчас живет сама, но всегда готова принять гостей. У нее есть морозильная камера и два холодильника, обычно заполненные продуктами.

"Я сейчас живу одна. Но на тот случай, если ко мне кто-то приезжает, застать меня без продуктов просто невозможно. У меня одна морозилка и два холодильника. Люблю, чтобы все было на своих местах, чтобы все было красиво и всего было достаточно. Я так привыкла. Научилась этому у родителей", - рассказала певица.

Что еще известно о быте артистки

После смерти супруга Виталия Белоножко в январе 2024 года Светлана осталась жить сама в доме под Киевом.

Компанию ей составляет немецкая овчарка - Рем, а проживающие отдельно сыновья Георгий и Евгений регулярно посещают маму и помогают ей, в частности, в творческих проектах.