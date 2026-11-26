З чого почався скандал навколо SPOKUSY

Після оголошення лонгліста Національного відбору на "Євробачення"-2027 музична менеджерка Юлія Мантикора оприлюднила у своєму Instagram відео, в якому звинуватила 42-річного гітариста гурту SPOKUSY Ігоря Черепанова в неналежній поведінці щодо неповнолітніх дівчат.

Черепанов, відомий під псевдонімом Череп, є співзасновником музичного колективу, артдиректором київського клубу "Теплий Ламповий" та засновником концертного агентства Kyiv Kills.

На підтвердження своїх слів Юлія опублікувала скриншоти ймовірних листувань музиканта з дівчатами, які на момент спілкування не досягли повноліття. Частина повідомлень, за її словами, була надіслана з офіційного акаунту закладу.

В одному з діалогів співрозмовник, дізнавшись, що дівчині 15 років, запропонував їй відвідувати клуб та пообіцяв запросити на побачення після досягнення повноліття.

Юлія закликала організаторів Нацвідбору звернути увагу на ситуацію, а дівчат, які стикалися з подібною поведінкою, попросила поділитися своїми історіями.

Що розповіли дівчата про спілкування з Черепановим

Після публікації відео Мантикора отримала низку анонімних повідомлень від дівчат, які заявили про небажану увагу з боку музиканта.

Одна з них розповіла, що познайомилася з Черепановим наприкінці 2021 року під час музичного фестивалю. На той момент їй було 17 років.

За словами дівчини, після завершення виступу чоловік підійшов до неї біля бару та почав відверто фліртувати. Така поведінка викликала в неї дискомфорт, через що вона вирішила залишити заклад.

Оприлюднені повідомлення дівчат (фото: Instagram/manticore.julia)

Інша дівчина, якій на момент описаних подій було 19 років, повідомила, що Черепанов продовжував виявляти до неї увагу навіть після відмови від знайомства. За її словами, чоловік пропонував зустрітися та неодноразово залишав коментарі під її фотографіями.

Оприлюднені повідомлення дівчат (фото: Instagram/manticore.julia)

Як Черепанов прокоментував звинувачення

Ігор Черепанов відкинув звинувачення на свою адресу, назвавши їх наклепом.

Музикант заявив, що не допускає романтичних стосунків та зустрічей із дівчатами, які не досягли 18 років. Разом із тим він припустив, що міг надсилати недоречні повідомлення, не знаючи віку співрозмовниць.

"Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося", - наголосив Черепанов.

Як "Суспільне" відреагувало на скандал

Публічні звинувачення на адресу учасника Нацвідбору прокоментувало й "Суспільне".

"Припинено участь гурту у Національному відборі на "Євробачення-2027" через неетичну поведінку й висловлювання співзасновника, гітариста та співавтора пісні Ігоря Черепанова. Таке рішення ухвалив Оргкомітет Нацвідбору на позачерговому засіданні 26 листопада", - йдеться у повідомленні.

Також у "Суспільному" наголосили, що перед затвердженням лонглиста Оргкомітет перевіряє усіх виконавців на наявність репутаційних ризиків. І інформація про спілкування учасника гурту SPOKUSY з неповнолітніми особами, що має ознаки грумінгу, була відсутня. Пізніше ж було скликано позачергове засідання Оргкомітету.

"Суспільне" категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами", - наголосили в Оргкомітеті.

Тож, тепер участь у Нацвідборі-2027 продовжать 17 учасників.