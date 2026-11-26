Участник Нацотбора на "Евровидение"-2027 попал в скандал с несовершеннолетними: его дисквалифицировали
Вокруг украинской группы SPOKUSY, попавшей в лонглист Национального отбора на "Евровидение"-2027, разгорелся скандал. Гитариста коллектива Игоря Черепанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девушкам.
Что известно о скандале и как отреагировало "Суспільне", рассказывает Styler.
С чего начался скандал вокруг SPOKUSY
После объявления лонглиста Национального отбора на "Евровидение"-2027 музыкальная менеджер Юлия Мантикора обнародовала в своем Instagram видео, в котором обвинила 42-летнего гитариста группы SPOKUSY Игоря Черепанова в неподобающем поведении несовершеннолетних девушек.
Черепанов, известный под псевдонимом Череп, является соучредителем музыкального коллектива, артдиректором киевского клуба "Теплий Ламповий" и основателем концертного агентства Kyiv Kills.
В подтверждение своих слов Юлия опубликовала скриншоты вероятных переписок музыканта с девушками, которые на момент общения не достигли совершеннолетия. Часть сообщений, по ее словам, была отправлена из официального аккаунта заведения.
В одном из диалогов собеседник, узнав, что девушке 15 лет, предложил ей посещать клуб и пообещал пригласить на свидание по достижении совершеннолетия.
Юлия призвала организаторов Нацотбора обратить внимание на ситуацию, а сталкивающихся с подобным поведением девушек попросила поделиться своими историями.
Что рассказали девушки об общении с Черепановым
После публикации видео Мантикора получила ряд анонимных сообщений от девушек, заявивших о нежелательном внимании со стороны музыканта.
Одна из них рассказала, что познакомилась с Черепановым в конце 2021 во время музыкального фестиваля. В тот момент ей было 17 лет.
По словам девушки, после завершения выступления мужчина подошел к ней у бара и начал откровенно флиртовать. Такое поведение вызвало у него дискомфорт, из-за чего оно решило покинуть заведение.
Другая девушка, которой к моменту описанных событий было 19 лет, сообщила, что Черепанов продолжал проявлять к ней внимание даже после отказа от знакомства. По ее словам, мужчина предлагал встретиться и неоднократно оставлял комментарии под ее фотографиями.
Как Черепанов прокомментировал обвинение
Игорь Черепанов отверг обвинения в свой адрес, назвав их клеветой.
Музыкант заявил, что не допускает романтических отношений и встреч с девушками, не достигшими 18 лет. Вместе с тем он предположил, что мог посылать неуместные сообщения, не зная возраст собеседниц.
"Мог написать в частные сообщения какие-то глупости в шутливой форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речь не шла", - подчеркнул Черепанов.
Как "Суспільне" отреагировало на скандал
Публичные обвинения в адрес участника Нацотбора прокомментировало и "Суспільне".
"Приостановлено участие группы в Национальном отборе на "Евровидении-2027" из-за неэтичного поведения и высказывания соучредителя, гитариста и соавтора песни Игоря Черепанова. Такое решение принял Оргкомитет Нацотбора на внеочередном заседании 26 ноября", - говорится в сообщении.
Также в "Суспільному" подчеркнули, что перед утверждением лонглиста Оргкомитет проверяет всех исполнителей на наличие репутационных рисков. И информация об общении участника группы SPOKUSY с несовершеннолетними, имеющими признаки груминга, отсутствовала. Позже же было созвано внеочередное заседание Оргкомитета.
"Суспільне" категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними лицами", - отметили в Оргкомитете.
Теперь участие в Нацотборе-2027 продолжат 17 участников.