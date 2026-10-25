Українські акторські династії: Ступки, Сумські та інші відомі родини

Родина Ступок

Богдан Ступка став одним із найвідоміших українських акторів театру та кіно. Він зіграв десятки театральних і понад сотню кіноролей, працював у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, а згодом очолив його. Серед його знакових робіт - ролі у фільмах "Білий птах з чорною ознакою", "Вогнем і мечем" та "Свої".

Його син Остап Ступка також обрав акторську професію. У 1988 році він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого й почав працювати в театрі Франка. Паралельно актор знімається в кіно, серіалах і займається дубляжем.

Остап Ступка (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Справу діда й батька продовжив Дмитро Ступка. Він закінчив університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого, працював у театрі Франка та знімався в українських фільмах. Зараз Дмитро проживає у США та займається короткометражними серіалами.

Дмитро Ступка та Богдан Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

Родина Сумських

В'ячеслав Сумський та Ганна Опанасенко-Сумська присвятили життя театру, а їхні доньки Наталія й Ольга стали відомими українськими акторками. Згодом до сімейної історії додалися діти наступного покоління, які також обрали сцену та кіно.

В'ячеслав Сумський та Ганна Опанасенко-Сумська (фото: instagram.com/olgasumska/)

Наталія Сумська багато років працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Вона відома театральними роботами, ролями в кіно та серіалах, а також численними професійними нагородами.

Наталія Сумська з сином В'ячеславом Хостікоєвим (фото: instagram.com/khostikoiev)

Її молодша сестра Ольга Сумська здобула широку популярність завдяки ролі Роксолани в однойменному телесеріалі. Акторка працюваює в театрі, знімалася в кіно та стала однією з найупізнаваніших постатей українського телебачення.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Акторську професію обрали й доньки Ольги Сумської. Старша, Антоніна Паперна, народилася в шлюбі акторки з Євгеном Паперним. Вона здобула акторську освіту в Москві та побудувала кар'єру в російському кіно й телебаченні. Нині Паперна живе та працює в Росії, де знімається в місцевих кіно та серіалах, а також співпрацює з російськими брендами. Про війну донька Сумської не говорить, за що українці критикують як її, так і її зіркову маму.

Антоніна Паперна (фото: instagram.com/tony__pepper)

Молодша донька, Ганна Борисюк, народилася в шлюбі Ольги Сумської з актором Віталієм Борисюком. Вона навчалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та також пов'язала своє життя з акторством. Також відомо, що дівчина має власний бренд спортивного одягу.

Ганна Борисюк та Ольга Сумська (фото:instagram.com/gandzyazen)

Наступне покоління родини представлене й В'ячеславом Хостікоєвим - сином Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва. Він працює в театрі й кіно, зокрема грає на сцені театру Франка, а також займається дубляжем.

Задніпровські-Ткаченки

Родина Задніпровських-Ткаченків - одна з найвідоміших театральних династій України. Її історія охоплює чотири покоління артистів, пов'язаних із Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.

Серед старших представників династії - режисер і театральний діяч Семен Ткаченко, актори Михайло Задніпровський та Юлія Ткаченко. Вони зробили вагомий внесок у розвиток української сцени й передали наступним поколінням професійну традицію.

Їхню справу продовжив Лесь Задніпровський, народний артист України. Він багато років працює в театрі Франка, грає в кіно та займається дубляжем. Актор згадував, що виріс за театральними лаштунками й змалку спостерігав за роботою батьків, тому вибір професії був для нього цілком природним.

Лесь Задніпровський (фото: Театр Франка)

Його син Назар Задніпровський також став актором театру Франка. Він відомий ролями в кіно та серіалах, зокрема в комедіях "Скажене весілля" й "Будиночок на щастя". Крім драматичних і комедійних ролей, Назар працює в озвучуванні.

Назар Задніпровський (фото: Театр Франка)

В'ячеслав та Іван Довженки

В'ячеслав Довженко став широко відомим завдяки ролі у фільмі "Кіборги", присвяченому захисникам Донецького аеропорту. Він працює в театрі та кіно, а також зіграв одну з центральних ролей у серіалах "Дільничний з ДВРЗ" та "АТП. Перевізники".

В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий (фото: instagram.com/sldovgenko)

Його старший син Іван Довженко теж обрав акторську професію. Він працює в театрі імені Івана Франка та розвиває кар'єру в кіно. У 2026 році батько й син уперше з'явилися разом у повнометражному фільмі "Мавка. Справжній міф": В'ячеслав зіграв викладача, а Іван - одного з головних персонажів, Лук'яна.

Іван Довженко (фото: instagram.com/_ivanko.dovzhenko_)

Для Івана це стала важлива робота в повному метрі, тоді як для його батька - можливість уперше повноцінно попрацювати із сином на одному кіномайданчику. В'ячеслав Довженко розповідав, що намагався сприймати Івана передусім як колегу, а не як сина, щоб той міг самостійно працювати над роллю.

Олена Хохлаткіна, Віктор Жданов та Оксана Жданова

Олена Хохлаткіна та Віктор Жданов - подружжя українських акторів, відоме за роботами в театрі й кіно. Їхня донька Оксана Жданова також обрала акторську професію. Усі троє пов'язані з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.

Олена Хохлаткіна має звання народної артистки України. Вона працювала в театрах Донецька й Херсона, а після початку російської агресії проти України у 2014 році переїхала до Києва. Серед її помітних кіноробіт - фільми "Памфір", "Я працюю на цвинтарі" та "Як там Катя?".

Олена Хохлаткіна (фото: instagram.com/khokhlatkina)

Віктор Жданов відомий ролями у фільмах "Кіборги", "Донбас" і "Памфір", а також у серіалах "Кріпосна" та "І будуть люди". Його акторський діапазон охоплює як драматичні образи у театрі, так і персонажів у телевізійних проєктах.

Віктор Жданов (фото: Театр Франка)

Оксана Жданова працює в театрі Франка та знімається в кіно й серіалах. Серед її робіт - ролі в українських телевізійних проєктах і театральних постановках. Вона також виходить на сцену разом із матір'ю: зокрема, вони грали в одній виставі "Співай, Лоло, співай!" та "Конотопська відьма".

Оксана Жданова (фото: instagram.com/kszhd_)

Ірина Мак і Макар Тихомиров

Ірина Мак - українська акторка театру та кіно, відома, зокрема, роллю Марусі Кайдашихи в серіалі "Спіймати Кайдаша". Її син Макар Тихомиров також став актором. Він почав зніматися ще в дитинстві, а згодом зіграв Мажора у фільмі "Кіборги".

Макар зростав у театральному середовищі: мати брала його із собою на роботу, тож сцена стала частиною його життя ще змалку. Попри це, Ірина Мак спочатку не хотіла, щоб син обирав акторство. Зрештою він сам вирішив пов'язати з ним своє майбутнє. Тепер мати й син мають досвід роботи не лише в кіно, а й у театрі.