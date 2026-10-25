Украинские актерские династии: Ступки, Сумские и другие известные семьи

Семья Ступок

Богдан Ступка стал одним из известнейших украинских актеров театра и кино. Он сыграл десятки театральных и более сотни киноролей, работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франка, а затем возглавил его. Среди его знаковых работ - роли в фильмах "Білий птах з чорною ознакою", "Вогнем і мечем" и "Свої".

Его сын Остап Ступка также избрал актерскую профессию. В 1988 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого и начал работать в театре Франка. Параллельно актер снимается в кино, сериалах и занимается дубляжом.

Остап Ступка (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Дело деда и отца продолжил Дмитрий Ступка. Он окончил университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, работал в театре Франко и снимался в украинских фильмах. Сейчас Дмитрий проживает в США и занимается короткометражными сериалами.

Дмитрий Ступка и Богдан Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

Семья Сумских

Вячеслав Сумский и Анна Опанасенко-Сумская посвятили жизнь театру, а их дочери Наталья и Ольга стали известными украинскими актрисами. Впоследствии к семейной истории добавились дети следующего поколения, также выбравшие сцену и кино.

Вячеслав Сумский и Анна Опанасенко-Сумская (фото: instagram.com/olgasumska/)

Наталья Сумская много лет работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франка. Она известна театральными работами, ролями в кино и сериалах, а также многочисленными профессиональными наградами.

Наталья Сумская с сыном Вячеславом Хостикоевым (фото: instagram.com/khostikoiev)

Ее младшая сестра Ольга Сумская приобрела широкую известность благодаря роли Роксоланы в одноименном телесериале. Актриса работает в театре, снималась в кино и стала одной из самых узнаваемых фигур украинского телевидения.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Актерскую профессию избрали и дочери Ольги Сумской. Старшая, Антонина Паперная, родилась в браке актрисы с Евгением Паперным. Она получила актерское образование в Москве и построила карьеру в российском кино и телевидении. В настоящее время Паперна живет и работает в России, где снимается в местных кино и сериалах, а также сотрудничает с российскими брендами. О войне дочь Сумской не говорит, за что украинцы критикуют как ее, так и звездную маму.

Антонина Паперна (фото: instagram.com/tony__pepper)

Младшая дочь, Анна Борисюк, родилась в браке Ольги Сумской с актером Виталием Борисюком. Она училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и связала свою жизнь с актерством. Также известно, что у девушки есть собственный бренд спортивной одежды.

Анна Борисюк и Ольга Сумская (фото:instagram.com/gandzyazen)

Следующее поколение семьи представлено и Вячеславом Хостикоевым - сыном Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева. Он работает в театре и кино, в частности, играет на сцене театра Франко, а также занимается дубляжем.

Заднепровские-Ткаченко

Семья Заднепровских-Ткаченко - одна из самых известных театральных династий Украины. Ее история охватывает четыре поколения артистов, связанных с Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко.

Среди старших представителей династии - режиссер и театральный деятель Семен Ткаченко, актеры Михаил Заднепровский и Юлия Ткаченко. Они внесли весомый вклад в развитие украинской сцены и передали следующим поколениям профессиональную традицию.

Их дело продолжил Лесь Заднепровский, народный артист Украины. Он много лет работает в театре Франка, играет в кино и занимается дубляжом. Актер вспоминал, что вырос за театральными кулисами и с детства наблюдал за работой родителей, поэтому выбор профессии был для него вполне естественным.

Лесь Заднепровский (фото: Театр Франка)

Его сын Назар Заднепровский стал актером театра Франка. Он известен ролями в кино и сериалах, в частности в комедиях "Скажене весілля" и "Будиночок на щастя". Кроме драматических и комедийных ролей Назар работает в озвучивании.

Назар Заднепровский (фото: Театр Франко)

Вячеслав и Иван Довженко

Вячеслав Довженко стал широко известен благодаря роли в фильме "Кіборги", посвященном защитникам Донецкого аэропорта. Он работает в театре и кино, а также сыграл одну из центральных ролей в сериалах "Дільничний с ДВРЗ" и "АТП. Перевізники".

Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий (фото: instagram.com/sldovgenko)

Его старший сын Иван Довженко тоже избрал актерскую профессию. Он работает в театре имени Ивана Франка и развивает карьеру в кино. В 2026 году отец и сын впервые появились вместе в полнометражном фильме "Мавка. Справжній міф": Вячеслав сыграл преподавателя, а Иван - одного из главных персонажей, Лукьяна.

Иван Довженко (фото: instagram.com/_ivanko.dovzhenko_)

Для Ивана это стала важная работа в полном метре, тогда как для его отца - возможность впервые полноценно поработать с сыном на одной киноплощадке. Вячеслав Довженко рассказывал, что пытался воспринимать Ивана, прежде всего, как коллегу, а не как сына, чтобы тот мог самостоятельно работать над ролью.

Елена Хохлаткина, Виктор Жданов и Оксана Жданова

Елена Хохлаткина и Виктор Жданов - супруги украинских актеров, известные по работам в театре и кино. Их дочь Оксана Жданова также избрала актерскую профессию. Все трое связаны с Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франка.

Елена Хохлаткина называется народной артисткой Украины. Она работала в театрах Донецка и Херсона, а после начала российской агрессии против Украины в 2014 году переехала в Киев. Среди ее заметных киноработ - фильмы "Памфір", "Я працюю на цвинтарі" и "Як там Катя?".

Елена Хохлаткина (фото: instagram.com/khokhlatkina)

Виктор Жданов известен ролями в фильмах "Кіборги", "Донбасс" и "Памфір", а также в сериалах "Кріпосна" и "І будуть люди". Его актерский диапазон охватывает драматические образы в театре, так и персонажей в телевизионных проектах.

Виктор Жданов (фото: Театр Франко)

Оксана Жданова работает в театре Франко и снимается в кино и сериалах. Среди ее работ - роли в украинских телевизионных проектах и театральных постановках. Она также выходит на сцену вместе с матерью: в частности, они играли в одном спектакле "Співай, Лоло, співай!" и "Конотопська відьма".

Оксана Жданова (фото: instagram.com/kszhd_)

Ирина Мак и Макар Тихомиров

Ирина Мак - украинская актриса театра и кино, известная, в частности, ролью Маруси Кайдашихи в сериале "Спіймати Кайдаша". Ее сын Макар Тихомиров тоже стал актером. Он начал сниматься еще в детстве, а затем сыграл Мажора в фильме "Кіборги".

Макар рос в театральной среде: мать брала его с собой на работу, поэтому сцена стала частью его жизни еще с детства. Несмотря на это, Ирина Мак поначалу не хотела, чтобы сын выбирал актерство. В конце концов, он сам решил связать с ним свое будущее. Теперь у матери и сына есть опыт работы не только в кино, но и в театре.