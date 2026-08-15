Український дідусь виростив справжнього помідора-велетня: його ціна ошелешила мережу

Справжній велетень

Так, Михайло знімав відео на Заболотівському ринку (Франківщина) та цікавився у продавців цінами на різні продукти. Біля одного з прилавків він помітив літнього чоловіка, який торгував власноруч вирощеними помідорами.

Серед звичайних овочів на вагах лежав і справжній гігант. Блогер поцікавився, скільки коштує такий помідор. Виявилося, що вага овоча становила 1,2 кілограма.

Однак ціна виявилася значно скромнішою, ніж можна було очікувати - дідусь попросив за нього лише 30 гривень.

Для порівняння, звичайні помідори на українському ринку продають кілограм томатів за ціною, яка суттєво відрізняється залежно від сорту та місця продажу. Якщо вирахувати середній цінник, то на сьогодні він перебуває на рівні близько 70 гривень за кілограм ґрунтового овоча.

Така ціна здивувала не лише блогера, а й користувачів Мережі, які почали активно обговорювати побачені кадри.

Багато хто зійшовся на думці, що господар занадто дешево оцінив власну працю. Адже щоб виростити такий великий помідор, потрібно було не лише посадити рослину, а й доглядати за нею протягом усього сезону.

У коментарях люди жартували, що такий екземпляр можна було б продати як справжню городню дивину - особливо покупцю, який цінує домашні овочі та незвичайні сорти.

"30 гривень? Люди не цінять свій труд, бо треба якось жити",

"Сорт цього помідору "волове серце", який він смачний та солодкий! Я б залюбки такий купила",

"Так дешево за таку красиву помідору",

"Я б за таку і 300 віддала, як би дідусь сказав "300",

"Хочу плакати... Так хочеться щоб кожен продавав свій продукт за гідну плату, щоб всі жили у достатку ділячись зі світом тим що йде від серця",

"Які ж вони смачнющі… ніде у світі немає таких смачних помідорів як в Українському селі".

Водночас для самого продавця, схоже, головним було не встановити рекордну ціну, а просто продати врожай, вирощений на власному городі.

Більше не буде

Михайло також запитав чоловіка, чи має той ще подібні великі помідори. Але дідусь відповів, що цього року таких гігантів уже не залишилося. За його словами, цей помідор був останнім таким екземпляром із його городу.