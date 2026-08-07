Українці відповіли, чому не їдуть у відпустку цього року: справа не лише у грошах

"Успішний успіх" - не завжди про правду

"Є тут ще люди, які цього року не їдуть на відпочинок, бо нема грошей на це, чи я одна такая..." - написала авторка допису.

Перша відповідь одразу розставила все по місцях.

"Насправді таких людей багато, я б сказала навіть більшість. Просто ми споживаємо контент з соцмереж де тільки успішний успіх, це ламає сприйняття реальності",- написала одна з учасниць обговорення.

Що говорять українці про відпочинок цього року (скриншот)

І вона дійсно має рацію. Стрічку соцмереж буквально захопили серії щасливих фото з моря і гір. Але за кадром залишається те, про що всі мовчать.

"У мене теж грошей не вистачить на якесь море. Хоча планую у відпустку на тиждень у Львів до дружбана змотатись - може хоч висплюсь", - зізнався один із коментаторів.

Інша учасниця прямо зазначила, що сьогодні це задоволення дуже недешеве.

"Ну, ми відпочили з чоловіком і дитиною - один день вийшов 9000 гривень і це 20 км від міста. Скільки треба грошей, щоб поїхати в гори - я не знаю, і де їх брати - також", - написала вона.

Інші пріоритети

Деякі відповіді розкрили правду про вибір між відпочинком і базовими речами.

"Гроші пішли не на відпочинок, а на підготовку до зими - міняю газовий котел", - коротко написав один із користувачів.

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Інша учасниця обговорення розповіла як відпустка зірвалась в останній момент.

"Мені довелося повертати кошти за відпочинок бо власник орендованої квартири вирішив продавати її. Тепер замість відпочинку шукаю нове житло і облаштовую все так, щоб син спокійно пішов до школи 1 вересня", - написала вона.

Є й ті, кому взагалі не до відпустки

Також коментатори пояснили, що окрім грошей має бути ще й емоційний ресурс. Не всі можуть забути про свої справи й гайнути на якийсь курорт.

"Я кожний день відпочиваю на дитячому майданчику з донькою - на більше не вистачає", - написала українка.

А дехто просто переосмислив свій відпочинок. Один коментар вибивався з загального настрою і здивував багатьох.

"Чесно, не розумію людей, які кудись їдуть, щоб відпочити. Платити гроші, щоб кілька днів полежати на пляжі? Ви набагато довше туди збираєтеся, витрачаєте купу грошей і нервів по дорозі, а повернувшись ще кілька днів лежите на дивані бо втомлені ще більше" - вважає користувач.

"Висновок: найкраще відпочинете, якщо закриєте всі двері, зашторите вікна і тихенько полежите бодай три дні. Доведено власним досвідом", - написав він.

Не слід забувати й про те, що чимало родин залишаються без відпочинку в Карпатах чи за кордоном через війну. У коментарях було чимало зізнань від дружин військових, які прямо казали, що не хочуть кудись їхати, навіть на тиждень, без чоловіка.

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"Якщо ви не в курсі - люди навіть базові потреби не можуть закрити і знайти житло, бо своє зруйноване або в окупації", - також написав один з коментаторів.

Тож, якщо цього року вам не до відпустки, бо на неї банально немає сил чи грошей - не картайте себе. У коментарях українці радять шукати альтернативи.

Прогулянка за містом, день у друзів на дачі або просто повний детокс від усього й вихідні в ліжку - кожен може знайти варіант для хоча б якогось відпочинку, важливо лише мати для цього бажання.



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