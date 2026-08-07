Украинцы ответили, почему не едут в отпуск в этом году: дело не только в деньгах

"Успешный успех" - не всегда о правде

"Есть еще люди, которые в этом году не едут на отдых, потому что нет денег на это, или я одна такая..." - написала автор сообщения.

Первый ответ сразу расставил все на свои места.

"На самом деле таких людей много, я бы сказала даже большинство. Просто мы потребляем контент из соцсетей, где только успешный успех, это ломает восприятие реальности", - написала одна из участниц обсуждения.

Что говорят украинцы об отдыхе этого года (скриншот)

И она действительно права. Ленту соцсетей буквально захватили серии счастливых фото с моря и гор. Но за кадром остается то, о чем все молчат.

"У меня тоже денег не хватит на какое-то море. Хотя планирую в отпуск на неделю во Львов к дружбу смотаться - может хоть высплюсь", - признался один из комментаторов.

Другая участница прямо отметила, что сегодня это удовольствие очень недешевое.

"Ну, мы отдохнули с мужем и ребенком - один день получился 9000 гривен и это 20 км от города. Сколько нужно денег, чтобы поехать в горы - я не знаю, и где их братья - тоже", - написала она.

Другие приоритеты

Некоторые ответы раскрыли правду о выборе между отдыхом и базовыми вещами.

"Деньги ушли не на отдых, а на подготовку к зиме - меняю газовый котел", - коротко написал один из пользователей.

Приоритеты современных украинцев (скриншот)

Другая участница обсуждения рассказала, как отпуск сорвался в последний момент.

"Мне пришлось возвращать средства за отдых потому, что владелец арендованной квартиры решил продавать ее. Теперь вместо отдыха ищу новое жилье и обустраиваю все так, чтобы сын спокойно пошел в школу 1 сентября", - написала она.

Есть и те, кому вообще не до отпуска

Также комментаторы объяснили, что, кроме денег, должен быть еще и эмоциональный ресурс. Не все могут забыть о своих делах и пойти на какой-нибудь курорт.

"Я каждый день отдыхаю на детской площадке с дочерью - больше не хватает", - написала украинка.

А некоторые просто переосмыслили свой отдых. Один комментарий выбивался из общего настроения и удивил многих.

"Честно, не понимаю людей, которые куда-то едут, чтобы отдохнуть. Платить деньги, чтобы несколько дней полежать на пляже? Вы гораздо дольше туда собираетесь, тратите кучу денег и нервов по дороге, а вернувшись еще несколько дней лежите на диване, потому что устали еще больше" - считает пользователь.

"Вывод: лучше отдохнете, если закроете все двери, зашторите окна и тихонько полежите хоть три дня. Доказано собственным опытом", - написал он.

Не следует забывать и о том, что многие семьи остаются без отдыха в Карпатах или за границей из-за войны. В комментариях было немало признаний от жен военных, прямо говоривших, что не хотят куда-то ехать, даже на неделю, без мужа.

Жены военных отказывают себе в отдыхе (скриншот)

"Если вы не в курсе - люди даже базовые потребности не могут закрыть и найти жилье, потому что свое разрушено или в оккупации", - также написал один из комментаторов.

Так что, если в этом году вам не до отпуска, потому что на него банально нет сил или денег - не корите себя. В комментариях украинцы советуют искать альтернативу.

Прогулка за городом, день у друзей на даче или просто полный детокс от всего и выходные в постели - каждый может найти вариант для хотя бы какого-нибудь отдыха, важно лишь иметь для этого желание.



Украинцы ищут позитив во всех аспектах жизни (скриншот)