Від Кузьми до Кароль і Каменських: в Threads розкрили несподівані історії про зірок поза сценою

Настя Каменських

Одна з користувачок розповіла про досвід роботи з Настею Каменських. Менеджмент співачки вона назвала "токсіками", яких раніше ніколи не зустрічала.

Саму Каменських дівчина спочатку описала як "норм", однак пригадала фразу артистки, яка змінила її враження.

"Чего такая грустная? Возле меня все должны излучать позитивную энергетику", - процитувала вона Каменських.

Неочікувана історія про Каменських (скриншот)

За словами авторки коментаря, на той момент вона вже 12 годин була на ногах, носила костюми співачки та її танцівників і зірвала спину. При цьому, як стверджує дівчина, вона взагалі не мала виконувати таку роботу, оскільки проходила співбесіду на посаду, пов'язану з прасуванням речей.

За кілька днів вона звільнилася.

Тіна Кароль

Зовсім іншу історію розповів користувач, який працював на корпоративі в Одесі, де виступала Тіна Кароль. Він разом з інженером перебував в операторській - круглій кімнаті під стелею, потрапити до якої можна було майже вертикальною драбиною.

У якийсь момент чоловіки почули голос із запитанням, кому віддавати "мінус". А потім побачили, як із люка в підлозі виглянула Тіна.

Яка Тіна Кароль поза камерами (скриншот)

Особливо автора історії здивувало те, що співачка вже була повністю готова до виступу і піднялася до них драбиною в сценічному образі та на шпильках.

Фагот з ТНМК

Ще одна користувачка поділилася теплою історією про Олега Михайлюту, відомого як Фагот з ТНМК. Вона побувала на благодійному концерті гурту в Ульмі, перебуваючи на останніх тижнях вагітності.

Після виступу жінка стала в чергу на фото і, за її словами, нікого не просила пропускати її вперед. Однак Фагот сам її помітив.

"Пропустіть, будь ласка, вагітну дівчинку, дивіться, важко стояти їй вже", - передала вона слова музиканта.

За її словами, артист обійняв її та запитав, кого вона чекає. Почувши відповідь "козак Святослав", Фагот розповів, що в ТНМК також є колега Святослав. Потім побажав легких пологів, підписав усі постери та обійняв на прощання.

Розповідь фанатки про Фагота (скриншот)

Окрім цього, музикант запитав, чи забере її хтось після концерту, щоб вагітній не довелося самій іти темною дорогою до тролейбуса.

Кузьма Скрябін

Одразу кілька користувачок пригадали зустрічі з Кузьмою Скрябіним.

Одна з них співала на весіллі друзів, де Кузьма був ведучим. Дізнавшись про це, вона дуже розхвилювалася, однак музикант одразу оточив її турботою.

"Мала, ти саундчекатись? Проходь! А що за таблички? Сама гортати зібралась? Та ну, я буду! Бери на підтанцьовку! Я талановитий", - пригадала вона його слова.

Теплий спогад про Кузьму (скриншот)

Авторка назвала Кузьму "сонцем у концентраті", зазначивши, що поруч із ним усім було тепло та цікаво. За її словами, він був дуже глибокою людиною без зірковості, а любов до України відчувалася у кожному його слові.

Інша користувачка свого часу працювала офіціанткою та двічі обслуговувала Кузьму і його команду, а згодом, уже працюючи адміністраторкою, знову зустріла артиста на весіллі, яке він вів.

Історія про Скрябіна (скриншот)

"Максимально простий і крутий був чувак", - так вона описала музиканта, додавши, що те весілля стало найвеселішим із тих, які їй доводилося бачити.

Що розповіли про інших знаменитостей

Одна з користувачок зізналася, що ніколи особливо не любила пісні співачки Світлани Тарабарової, а деякі її навіть дратували. Проте після зустрічі з артисткою на дитячому святі її думка змінилася. Вона назвала співачку позитивною, щирою та люблячою до дітей і зазначила, що та прийшла порадувати їх "від самого серця".

Ще одна з користувачка розповіла, що її компанія надавала VIP-послуги зустрічі в аеропорту італійському співаку Тото Кутуньйо. Це відбувалося в Дубаї, а через переповнений аеропорт і перекриття автомобіль не міг дістатися до потрібного виходу. За її словами, Кутуньйо спокійно поставився до ситуації та навіть заспокоював працівників. А коли запитав, звідки вона, і дізнався, що з України, почав співати "Червону руту".

А про Вову Дантеса залишили короткий, але позитивний відгук. Користувачка, яка зустріла його на корпоративі, де він був ведучим, назвала Дантеса "максимально простою і легкою" людиною".

Фотографка, яка працювала з багатьма артистами, написала, що найбільше її вразила LELÈKA. За її словами, співачка ледь не єдина одразу запропонувала гроші за її роботу. Також авторка назвала артистку дуже відкритою та милою у спілкуванні як із командою, так і з аудиторією.