Купували роками, а потім припинили: жінки назвали речі, на які дарма витрачали гроші

Залишили тільки необхідне

Одразу кілька коментаторок згадали побутову хімію. Замість десятків спеціалізованих засобів вони залишили лише кілька базових.

"Мільйон засобів для прибирання. 4-5 засобів достатньо, щоб якісно прибрати квартиру" - написала одна з користувачок.

Інша взагалі відмовилася від вологих серветок для прибирання.

"Вологі серветки для прибирання (купувала лише 1 пачку). Це просто гарно нав'язаний маркетинг. А для екології та гаманця - це катастрофа", - зауважила вона.

Тобто замість того, щоб постійно купувати окремий засіб для кожної поверхні чи ситуації, учасниці обговорення обирають мінімальний набір для дому.

Манікюр, брови та зайва косметика

Ще одна категорія витрат, яку часто згадували в коментарях - догляд за собою. Деякі жінки перестали регулярно ходити на манікюр або робити брови.

"Гель лак-тільки догляд за нігтями і пилочний манікюр раз на два тижні", - пише одна з учасниць обговорення.

Інша коментаторка розповіла, що фарбує брови самостійно, а замість великої кількості засобів для тіла залишила лише базові.

"Фарбую сама, чисто, щоб дати насиченіший колір для волосків. А так раз в рік поновлення перманенту, який економить купу часу, завжди з гарними бровами", - пояснила вона свою позицію.

Від надмірної кількості косметики теж намагаються відмовлятися. Одна з учасниць дискусії написала, що використовує лише базовий догляд за обличчям, підібраний косметологом.

Водночас тут думки розділилися. Наприклад, твердження про непотрібність ретинолу одразу викликало заперечення іншої користувачки, яка вважає цей актив ефективним для шкіри.

Планери, одяг і навіть мереживна білизна

Ще один простий спосіб не витрачати зайве - не купувати те, чому вже є безкоштовна альтернатива.

"Планери. І так все в гугл календарі", - пише одна з учасниць обговорення.

Дехто також перестав регулярно оновлювати гардероб. Одна з коментаторок зазначила, що майже не купує одяг і взуття, а гроші воліє витрачати на поїздки.

"Зате можу кудись поїхати. Це точно краще", - пише інша жінка.

А для когось зайвою покупкою стала навіть мереживна білизна. Одна з користувачок розповіла, що раніше носила її щодня, але через швидке зношування перейшла на більш практичні бавовняні варіанти.

Схоже, головний принцип учасниць дискусії простий: якщо річ швидко набридає, зношується або має доступну альтернативу, її зовсім не обов'язково регулярно купувати.