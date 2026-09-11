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Главная Люди Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги
Люди 11 сентября 2026, 11:31

Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги

Некоторые покупки кажутся необходимыми, пока не попробуешь от них отказаться
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Что украинки перестали покупать ради экономии (фото: Styler)
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Какие покупки вы перестали делать, потому что поняли, что это просто выброшенные деньги? Такой вопрос задала пользователь Сети, а в ответах женщины назвали немало вещей, без которых теперь спокойно обходятся.

Styler со ссылкой на публикацию пользователя _khotynska_ в Threads собрал самые практичные ответы с обсуждения.

Оставили только необходимое

Сразу несколько комментаторов вспомнили бытовую химию. Вместо десятков специализированных средств они оставили всего несколько базовых.

"Миллион средств для уборки. 4-5 средств достаточно, чтобы качественно убрать квартиру" - написала одна из пользовательниц.

Другая вообще отказалась от влажных салфеток для уборки.

"Влажные салфетки для уборки (покупала всего 1 пачку). Это просто хорошо навязанный маркетинг. А для экологии и кошелька - это катастрофа", - отметила она.

То есть вместо того, чтобы постоянно покупать отдельное средство для каждой поверхности или ситуации, участники обсуждения выбирают минимальный набор для дома.

Маникюр, брови и лишняя косметика

Еще одна категория расходов, которую часто упоминали в комментариях - уход за собой. Некоторые женщины перестали регулярно ходить на маникюр или делать брови.

"Гель лак- только уход за ногтями и пилочный маникюр раз в две недели", - пишет одна из участниц обсуждения.

Другая комментатор рассказала, что красит брови самостоятельно, а вместо большого количества средств для тела оставила только базовые.

"Крашу сама, чисто, чтобы дать более насыщенный цвет для волосков. А так раз в год возобновление перманента, экономящего кучу времени, всегда с хорошими бровями", - пояснила она свою позицию.

От чрезмерного количества косметики тоже пытаются отказываться. Одна из участниц дискуссии написала, что использует только базовый уход за лицом, подобранный косметологом.

В то же время здесь мнения разделились. Например, утверждение о ненадобности ретинола сразу вызвало отрицание другой пользовательницы, которая считает этот актив эффективным для кожи.

Планеры, одежда и даже кружевное белье

Еще один простой способ не тратить лишнее – не покупать то, почему уже есть бесплатная альтернатива.

"Планеры. И так все в гугл календаре", - пишет одна из участниц обсуждения.

Некоторые также перестали регулярно обновлять гардероб. Одна из комментаторок отметила, что почти не покупает одежду и обувь, а деньги предпочитает тратить на поездки.

"Зато могу куда-нибудь уехать. Это точно лучше", - пишет другая женщина.

А для кого-то лишней покупкой стало даже кружевное белье. Одна из пользовательниц рассказала, что раньше носила ее каждый день, но из-за быстрого износа перешла на более практичные хлопковые варианты.

Похоже, главный принцип участниц дискуссии прост: если вещь быстро надоедает, изнашивается или имеет доступную альтернативу, ее совсем не обязательно регулярно покупать.

Ранее мы рассказывали о том, как нейл-мастер поделилась собственным топом бюджетных украинских средств, ничем не уступающих стоимостным Dior и Hermès.

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