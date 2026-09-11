Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги

Оставили только необходимое

Сразу несколько комментаторов вспомнили бытовую химию. Вместо десятков специализированных средств они оставили всего несколько базовых.

"Миллион средств для уборки. 4-5 средств достаточно, чтобы качественно убрать квартиру" - написала одна из пользовательниц.

Другая вообще отказалась от влажных салфеток для уборки.

"Влажные салфетки для уборки (покупала всего 1 пачку). Это просто хорошо навязанный маркетинг. А для экологии и кошелька - это катастрофа", - отметила она.

То есть вместо того, чтобы постоянно покупать отдельное средство для каждой поверхности или ситуации, участники обсуждения выбирают минимальный набор для дома.

Маникюр, брови и лишняя косметика

Еще одна категория расходов, которую часто упоминали в комментариях - уход за собой. Некоторые женщины перестали регулярно ходить на маникюр или делать брови.

"Гель лак- только уход за ногтями и пилочный маникюр раз в две недели", - пишет одна из участниц обсуждения.

Другая комментатор рассказала, что красит брови самостоятельно, а вместо большого количества средств для тела оставила только базовые.

"Крашу сама, чисто, чтобы дать более насыщенный цвет для волосков. А так раз в год возобновление перманента, экономящего кучу времени, всегда с хорошими бровями", - пояснила она свою позицию.

От чрезмерного количества косметики тоже пытаются отказываться. Одна из участниц дискуссии написала, что использует только базовый уход за лицом, подобранный косметологом.

В то же время здесь мнения разделились. Например, утверждение о ненадобности ретинола сразу вызвало отрицание другой пользовательницы, которая считает этот актив эффективным для кожи.

Планеры, одежда и даже кружевное белье

Еще один простой способ не тратить лишнее – не покупать то, почему уже есть бесплатная альтернатива.

"Планеры. И так все в гугл календаре", - пишет одна из участниц обсуждения.

Некоторые также перестали регулярно обновлять гардероб. Одна из комментаторок отметила, что почти не покупает одежду и обувь, а деньги предпочитает тратить на поездки.

"Зато могу куда-нибудь уехать. Это точно лучше", - пишет другая женщина.

А для кого-то лишней покупкой стало даже кружевное белье. Одна из пользовательниц рассказала, что раньше носила ее каждый день, но из-за быстрого износа перешла на более практичные хлопковые варианты.

Похоже, главный принцип участниц дискуссии прост: если вещь быстро надоедает, изнашивается или имеет доступную альтернативу, ее совсем не обязательно регулярно покупать.