"Виїхати - це програти": Ірина Сопонару пояснила, чому не хоче залишати Україну

Чому Ірина Сопонару не хоче виїжджати з України

За словами акторки, відчуття виснаження супроводжує її протягом усіх п'яти років. Однак вона по-особливому сприймає можливість назавжди залишити країну. Для неї це означало б віддати те, за що вона так довго трималася.

"У мене насправді таке відчуття протягом усіх п'яти років. Але для мене зламатися - це виїхати назовсім. Тому що я так тримаюся за цю ідею - бути в Україні. Мені здається, це така ілюзія нормальності. І якщо я виїду, то наче він (російський диктатор - ред.) забрав у мене все. Взагалі. Типу я програла. Отут я зламаюся", - пояснила Сопонару.

Де акторка житиме цієї зими

Водночас артистка не збирається ігнорувати власний стан. Через постійні тривоги, обстріли та нестачу сну їй стає дедалі важче залишатися в Києві. Тому на зиму вона вирішила тимчасово перебратися до Чернівців, де живуть її батьки.

"Я виїжджаю з Києва, насправді, на зиму, до Чернівців переїжджаю. Тому що я не стягую морально і фізично не спати так довго - трішки важкувато. Є опція поїхати до батьків - чому б і ні", - розповіла Ірина.

Окремо Сопонару згадала про переживання своєї мами, яка постійно стежить за новинами та хвилюється за доньку. Акторка зізналася, що навіть не уявляє, наскільки важко близьким переживати цю невизначеність.

"Я не уявляю, через що проходить моя мама. Оце читати новини, постійно переживати за мене. Якби я теж усім цим займалася на тлі всього, то було б непереливки", - поділилася артистка.

Що ще Сопонару говорила про ситуацію в Києві та можливий виїзд

Раніше акторка пояснювала, що особливо важко їм із чоловіком-іноземцем Різом стало приблизно із серпня 2026 року, коли російські атаки на Київ посилилися.

Через кілька тижнів без повноцінного сну акторка навіть почала замислюватися, чи не потрібна їй допомога психолога та медикаменти. Однак зрештою зрозуміла, що насамперед організму необхідний відпочинок.

Додатковим чинником стали тривалі відключення електроенергії, які подружжя також хотіло перечекати поза столицею.