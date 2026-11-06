"Уехать - это проиграть": Ирина Сопонару объяснила, почему не хочет покидать Украину

Почему Ирина Сопонару не хочет уезжать из Украины

По словам актрисы, ощущение истощения сопровождает ее на протяжении всех пяти лет. Однако она по-особому воспринимает возможность навсегда покинуть страну. Для нее это значило бы отдать то, за что она долго держалась.

"У меня на самом деле такое ощущение на протяжении всех пяти лет. Но для меня сломаться - это уехать навсегда. Потому что я так держусь за эту идею - быть в Украине. Мне кажется, это такая иллюзия нормальности. И если я уеду, то как будто он (российский диктатор - ред.) забрал у меня всё. Вообще. Типа я проиграла. Вот здесь я сломаюсь", - объяснила Сопонару

Где актриса будет жить этой зимой

В то же время, артистка не собирается игнорировать собственное состояние. Из-за постоянных тревог, обстрелов и недостатка сна ей становится все труднее оставаться в Киеве. Поэтому на зиму она решила временно перебраться в Черновцы, где живут ее родители.

"Я уезжаю из Киева, на самом деле, на зиму, в Черновцы переезжаю. Потому что я не стягиваю морально и физически бодрствовать так долго - немного тяжеловато. Есть опция поехать к родителям - почему бы и нет", - рассказала Ирина.

Отдельно Сопонару вспомнила о переживаниях своей мамы, которая постоянно следит за новостями и волнуется за дочь. Актриса призналась, что даже не представляет, как тяжело близким переживать эту неопределенность.

"Я не представляю, из-за чего проходит моя мама. Вот читать новости, постоянно переживать за меня. Если бы я тоже всем этим занималась на фоне всего, то было бы несладко", - поделилась артистка.

Что еще Сопонару говорила о ситуации в Киеве и возможном выезде

Ранее актриса объясняла, что особенно тяжело им с мужем-иностранцем Ризом стало примерно с августа 2026 года, когда российские атаки на Киев усилились.

Через несколько недель без полноценного сна актриса даже начала задумываться, не нужна ли ей помощь психолога и медикаменты. Однако в конце концов поняла, что прежде всего организму необходим отдых.

Дополнительным фактором стали длительные отключения электроэнергии, которые супруги также хотели переждать вне столицы.