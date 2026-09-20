Власний бізнес Світоліної, Усика й Астаф’євої: які компанії та проєкти розвивають українські зірки

Українські знаменитості дедалі частіше використовують популярність не лише для концертів, зйомок чи спортивних контрактів. Частина зірок інвестує у власне виробництво, запускає технологічні проєкти, відкриває спортивні простори або створює бренди. Причому деякі з цих бізнесів зовсім не очевидні, з огляду на основну професію їхніх власників.

Олександр Усик

Олександр Усик має чи не найрізноманітніший бізнес-портфель серед українських спортсменів. У 2022 році він став співвласником компанії "Усик Скло", яка займається формуванням та обробленням листового скла. Частка боксера у компанії становить 85%.

Ще один напрям - Ready to Fight. Це цифрова платформа, створена для боксерської індустрії, яка працює зі спортсменами, тренерами та менеджерами. У 2026 році проєкт продовжує розвиватися, а окремий український медіасервіс Ready to Fight зареєстрований у структурі, кінцевим бенефіціаром якої є Усик.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Еліна Світоліна

У 2026 році Еліна Світоліна разом із Сергієм Стаховським зайшла у спортивний бізнес уже не як професійна тенісистка, а як підприємиця.

4 травня на Подолі запрацював SVITO Padel Club. Простір створили на території GARAGE у колишньому ангарі Tetra Pak. У клубі сім критих падел-кортів, лаунж-зона, роздягальні та спільні простори з фітнес-клубом Smartass. Проєкт розвиває компанія "37Груп", у якій 50% належать Світоліній, а ще по 25% - Стаховському та фонду Всеволода Кожемяка.

Для SVITO 2026 рік виявився непростим: у вересні клуб пошкодила вибухова хвиля після російської атаки на Київ. Вже 16-17 вересня він почав поступово відновлювати роботу, спочатку відкривши один, а потім три корти.



Еліна Світоліна (скріншот: instagram.com/svitopadelclub)

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва пішла ще далі від класичного шоу-бізнесу. У 2023 році вона представила UnderBooks - платформу із сучасними та класичними українськими книжками, зокрема в аудіоформаті.

Над озвученням працювали професійні диктори й українські артисти, серед яких була й сама Астаф'єва. У 2026 році проєкт продовжує працювати як цифрова платформа з книжковим контентом.

Водночас сама Астаф’єва пізніше уточнювала, що засновником і власником платформи є її партнер, а вона бере участь у розвитку проєкту.



Даша Астаф’єва (скріншот: instagram.com/da_astafieva)

Євген Клопотенко

Для Євгена Клопотенка гастрономія стала не просто телевізійною професією. Шеф є співвласником ресторану "100 років тому вперед" у Києві, який працює разом з Інною Поперешнюк.

Заклад продовжує працювати у 2026 році, а його концепція побудована на переосмисленні традиційної української кухні.

У лютому 2026 року Клопотенко запустив ще один напрям - "Муза", сервіс доставки гарячих страв української кухні. Він працює у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному через сервіси доставки.



Євген Клопотенко (скріншот: instagram.com/klopotenko)

Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко у 2025 році запустила ювелірний бренд UNA.

У власному описі компанія називає його брендом прикрас, який народився з давньої мрії акторки створювати власні вироби. Зараз працює інтернет-магазин із каталогом жіночих і чоловічих прикрас.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко (фото:instagram.com/una_unique_jewelry)

Олег Загородній

Актор Олег Загородній розвиває Unique Human - проєкт адаптивного одягу для ветеранів із ампутаціями.

Напрям виріс із його волонтерської роботи після початку повномасштабної війни. Тепер разом із командою він працює над одягом, який має бути зручним для людей із протезами та допомагати їм повертатися до повсякденного життя. У 2026 році Загородній публічно розповідав про пошук фінансування та розвиток цього напряму.

Олег Загородний (фото: instagram.com/zagorodniioleg)