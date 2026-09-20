Собственный бизнес Свитолиной, Усика и Астафьевой: какие компании и проекты развивают украинские звезды

Украинские знаменитости все чаще используют популярность не только для концертов, съемок или спортивных контрактов. Часть звезд инвестирует в собственное производство, запускает технологические проекты, открывает спортивные места или создает бренды. Причем некоторые из этих бизнесов совсем не очевидны, учитывая основную профессию их владельцев.

Александр Усик

У Александра Усика есть едва ли не самый разнообразный бизнес-портфель среди украинских спортсменов. В 2022 году он стал совладельцем компании "Усик Стекло", занимающейся формированием и отделкой листового стекла. Доля боксера у компании составляет 85%.

Еще одно направление - Ready to Fight. Это цифровая платформа для боксерской индустрии, которая работает со спортсменами, тренерами и менеджерами. В 2026 году проект продолжает развиваться, а отдельный украинский медиасервис Ready to Fight зарегистрирован в структуре, конечным бенефициаром которой является Усик.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Элина Свитолина

В 2026 году Элина Свитолина вместе с Сергеем Стаховским зашла в спортивный бизнес уже не как профессиональная теннисистка, а как предпринимательница.

4 мая на Подоле заработал SVITO Padel Club. Пространство было создано на территории GARAGE в бывшем ангаре Tetra Pak. В клубе семь крытых падел-кортов, лаунж-зона, раздевалки и общие просторы с фитнес-клубом Smartass. Проект развивает компания "37Груп", в которой 50% принадлежат Свитолиной, а еще по 25% - Стаховскому и фонду Всеволода Кожемяка.

Для SVITO 2026 оказался непростым: в сентябре клуб повредила взрывная волна после российской атаки на Киев. Уже 16-17 сентября он начал постепенно возобновлять работу, сначала открыв один, а затем три корта.



Элина Свитолина (скриншот: instagram.com/svitopadelclub)

Даша Астафьева

Даша Астафьева пошла еще дальше классического шоу-бизнеса. В 2023 году она представила UnderBooks - платформу с современными и классическими украинскими книгами, в частности в аудиоформате.

Над озвучкой работали профессиональные дикторы и украинские артисты, среди которых была и сама Астафьева. В 2026 году проект продолжает работать как цифровая платформа с книжным контентом.

В то же время сама Астафьева позже уточняла, что основателем и владельцем платформы является ее партнер, а она берет участие в развитии проекта.



Даша Астафьева (скриншот: instagram.com/da_astafieva)

Евгений Клопотенко

Для Евгения Клопотенко гастрономия стала не просто телевизионной профессией. Шеф является совладельцем ресторана "100 лет назад вперед" в Киеве, работающем вместе с Инной Поперешнюк.

Заведение продолжает работать в 2026 году, а его концепция построена на переосмыслении традиционной украинской кухни.

В феврале 2026 года Клопотенко запустил еще одно бизнес-направление - "Муза", сервис доставки горячих блюд украинской кухни. Он работает в Киеве, Львове, Днепре и Ровно через сервисы доставки.



Евгений Клопотенко (скриншот: instagram.com/klopotenko)

Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко в 2025 году запустила ювелирный бренд UNA.

В собственном описании компания называет его брендом украшений, родившегося из давней мечты актрисы создавать собственные изделия. В настоящее время работает интернет-магазин с каталогом женских и мужских украшений.

Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко (фото:instagram.com/una_unique_jewelry)

Олег Загородний

Актер Олег Загородний развивает Unique Human - проект адаптивной одежды для ветеранов с ампутациями.

Направление выросло из его волонтерской работы после начала полномасштабной войны. Теперь вместе с командой он работает над одеждой, которая должна быть удобной для людей с протезами и помогать им возвращаться в повседневную жизнь. В 2026 году Загородний публично рассказывал о поиске финансирования и развитии этого направления.

Олег Загородный (фото: instagram.com/zagorodniioleg)