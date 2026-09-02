rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Люди Втратив кінцівки і зір: ветеран із Миколаєва вразив стрільбою з лука на "Україна має талант"
Люди 02 вересня 2026, 17:56

Втратив кінцівки і зір: ветеран із Миколаєва вразив стрільбою з лука на "Україна має талант"

Іван Роман пережив важке поранення, але не дозволив йому поставити життя на паузу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Іван Роман під час виступу на шоу "Україна має талант" (колаж: Styler)
Поділитися:

Після важкого поранення Івану Роману довелося заново вчитися жити у світі, який став зовсім іншим. Він втратив дві кінцівки та майже повністю зір, однак поруч була дружина Лариса, а згодом у його житті з'явилося заняття, яке повернуло відчуття сили та впевненості.

Styler розповість неймовірну історію ветерана з Миколаєва, який прийшов на "Україна має талант", щоб показати те, у що колись сам не міг повірити.

Нова сторінка у житті

Після поранення перед Іваном постала нова реальність. Звичайні речі, які раніше не потребували жодних зусиль, стали випробуванням, а майбутнє здавалося зовсім непередбачуваним.

Не опустити руки чоловікові допомогла його дружина Лариса. Саме підтримка найближчої людини стала для нього однією з причин продовжувати рухатися вперед, навіть коли здавалося, що повернутися до активного життя вже неможливо.

Два роки тому Іван відкрив для себе стрільбу з лука. Спочатку він сам не вірив, що після таких травм зможе займатися цим видом спорту. Але поступово тренування перетворилися на нове захоплення, а згодом - на справжню майстерність.

Стрільба з лука з пов'язкою на очах

На сцену "Україна має талант" Іван приїхав із Миколаєва не просто для того, щоб розповісти свою історію. Він хоче продемонструвати результат двох років роботи.

Його номер змусив глядачів поставити просте питання: як людина, яка майже втратила зір, може влучити в мішень?

Іван стріляв з лука із пов'язкою на очах. І це не трюк заради ефекту - за цим стоять тисячі годин тренувань, точність, пам'ять тіла, концентрація та величезна робота над собою.

Його історія - не про те, що після важкого поранення життя стає таким самим, як раніше. Воно змінюється. Але разом із цим можуть з'являтися нові цілі, нові захоплення та нові перемоги.

Іван уже зробив те, у що колись сам не вірив. Тепер він вийшов на сцену, щоб показати це іншим.

Раніше ми розповідали про те, як зірка "ТікТоку" Шая провалила свій виступ, отримавши від суддів одразу три "ні".

Ветеран Люди
Читайте також Повернулися додому з півдороги? Предки знали, як "перехитрити" погану прикмету 02 вересня 2026, 17:01 Як правильно заморожувати кабачки на зиму: секрети, які знають далеко не всі 02 вересня 2026, 16:07 26-річний стендапер підкорив "Україна має талант": Стас Боклан натиснув Золоту кнопку 02 вересня 2026, 15:18 Легендарна піца зі шкільного буфету: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво 02 вересня 2026, 14:30
Більше цікавого
Тренди Сорочка із секонду може виглядати дорого: фешенблогерка показала стильний образ 02 вересня 2026, 13:31
Люди Скільки треба витрачати на дитину: українські мами назвали чесні суми на місяць 02 вересня 2026, 12:31
Гороскопи Таро-гороскоп на вересень: кому відкриється новий шлях, а кому варто почекати 02 вересня 2026, 11:45
Смачно Виноград як свіжий на зиму: рецепт без цукру та заморожування 02 вересня 2026, 10:21
Корисне Осіння посадка малини, смородини та агрусу: коли садити ягідні кущі, щоб зібрати великий врожай 02 вересня 2026, 09:03