Втратив кінцівки і зір: ветеран із Миколаєва вразив стрільбою з лука на "Україна має талант"

Нова сторінка у житті

Після поранення перед Іваном постала нова реальність. Звичайні речі, які раніше не потребували жодних зусиль, стали випробуванням, а майбутнє здавалося зовсім непередбачуваним.

Не опустити руки чоловікові допомогла його дружина Лариса. Саме підтримка найближчої людини стала для нього однією з причин продовжувати рухатися вперед, навіть коли здавалося, що повернутися до активного життя вже неможливо.

Два роки тому Іван відкрив для себе стрільбу з лука. Спочатку він сам не вірив, що після таких травм зможе займатися цим видом спорту. Але поступово тренування перетворилися на нове захоплення, а згодом - на справжню майстерність.

Стрільба з лука з пов'язкою на очах

На сцену "Україна має талант" Іван приїхав із Миколаєва не просто для того, щоб розповісти свою історію. Він хоче продемонструвати результат двох років роботи.

Його номер змусив глядачів поставити просте питання: як людина, яка майже втратила зір, може влучити в мішень?

Іван стріляв з лука із пов'язкою на очах. І це не трюк заради ефекту - за цим стоять тисячі годин тренувань, точність, пам'ять тіла, концентрація та величезна робота над собою.

Його історія - не про те, що після важкого поранення життя стає таким самим, як раніше. Воно змінюється. Але разом із цим можуть з'являтися нові цілі, нові захоплення та нові перемоги.

Іван уже зробив те, у що колись сам не вірив. Тепер він вийшов на сцену, щоб показати це іншим.