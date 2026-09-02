Потерял конечности и зрение: ветеран из Николаева поразил стрельбой из лука на "Україна має талант"

Новая страница в жизни

После ранения перед Иваном предстала новая реальность. Обычные вещи, ранее не требовавшие никаких усилий, стали испытанием, а будущее казалось совсем непредсказуемым.

Не опустить руки мужу помогла его жена Лариса. Именно поддержка ближайшего человека стала для него одной из причин продолжать движение вперед, даже когда казалось, что вернуться к активной жизни уже невозможно.

Два года назад Иван открыл для себя стрельбу из лука. Поначалу он сам не верил, что после таких травм сможет заниматься этим видом спорта. Но постепенно тренировки превратились в новый увлечение, а впоследствии - в настоящее мастерство.

Стрельба из лука с повязкой на глазах

На сцену "Україна має талант" Иван приехал из Николаева не просто для того, чтобы рассказать свою историю. Он хочет показать результат двух лет работы.

Его номер заставил зрителей задать простой вопрос: как человек, почти потерявший зрение, может попасть в мишень?

Иван стрелял из лука с повязкой на глазах. И это не трюк ради эффекта - за этим стоят тысячи часов тренировок, точность, память тела, концентрация и огромная работа над собой.

Его история - не о том, что после тяжелого ранения жизнь становится такой же, как раньше. Оно меняется. Но вместе с этим могут появляться новые цели, новые увлечения и победы.

Иван уже сделал то, во что сам не верил. Теперь он вышел на сцену, чтобы показать это другим.