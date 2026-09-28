"Я щаслива": ексдружина Віктора Розового відреагувала на його заручини

Що Мерзлікіна сказала про заручини Розового

Віктор Розовий освідчився своїй коханій 3 серпня - рівно через рік після початку їхніх стосунків. Про заручини стало відомо у вересні, коли Віктор та його обраниця Яна-Катерина поділилися спільними фотографіями в Instagram.

Ольга Мерзлікіна відреагувала на цю новину в YouTube-проєкті «Ближче до зірок». За її словами, вона побачила інформацію в інтернеті, оскільки за життям колишнього чоловіка не стежить. Блогерка запевнила, що щиро рада за нього та не має до нього претензій.

"Я щаслива. Якщо йому добре, то окей. Я не лізу в то. Це його життя, я за ним не стежу. Я не тримаю на нього зла. Мені все рівно. Я просто живу своє життя", - сказала вона.

Що відомо про особисте життя Мерзлікіної

Ольга розповіла, що зараз не перебуває у стосунках, але від знайомств не відмовляється. За її словами, вона ходить на побачення, проте зустріти свою людину непросто. Блогерка зізналась, що хоче закохатися та бути щасливою поруч із партнером.

Мерзлікіна поділилась і приємною подробицею: напередодні один із підписників надіслав їй квіти. Вона також додала, що чоловіки, які справді цього хочуть, завжди знайдуть спосіб виявити увагу.

"Я зараз ходжу на побачення, але щось дуже важко зараз із тим всім. Вчора підписник надіслав мені квіти, це так приємно! Чоловіки, якщо захочуть, знайдуть вихід, коли немає телефону, немає нічого. Я готова довіряти і любити", - розповіла блогерка.

Що відомо про розлучення Розового і Мерзлікіної

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна були разом 13 років, із яких рік у шлюбі. Офіційно розлучилася пара в червні 2025 року.

Після розриву колишнє подружжя публічно розповідало про проблеми у стосунках. Мерзлікіна заявляла, що причиною розлучення стали зради Розового. В інтерв’ю Марії Єфросиніній вона розповідала, що дізналася про листування, фото та інші матеріали, які, за її словами, свідчили про зради.

Розовий зі свого боку також публічно говорив про зради. В інтерв'ю Раміні Есхакзай він визнав, що зраджував дружині, але пояснював це складним періодом на війні та проблемами у стосунках. Після виходу інтерв'ю між колишнім подружжям виник новий публічний конфлікт.