Ани Лорак приписали роман с новым кавалером: все подробности

Ани Лорак, которая на днях покинула Россию и отправилась в США, приписывают роман с российским певцом Филиппом Киркоровым. Подобные предположения выстраивают поклонники исполнительницы под опубликованным видео в Instagram.

Фанаты считают, что Ани Лорак уехала не просто так, а на свидание, поскольку никаких концертов в Америке у артистки запланировано не было. "Love in the air", - лаконично подписала ролик артистка.

К слову, практически сразу после того, как пост был опубликован, его прокомментировал Филипп Киркоров, что вызвало некие подозрения. "Miss you, my love", - написал исполнитель.

Подписчики не делают поспешных выводов, ведь есть вероятность, что это исключительно дружеский жест, который ничего большего под собой не подразумевает.

Кстати, под фото фаны снова отметили, что любовь Лорак к "уколам красоты" заметно испортила внешность певицы:

Изменилась до неузнаваемости.

Ну и походка...

Наигранно

Косолапая

Напомним, что Ани Лорак и Сергея Лазарева давно подозревают в романе. Любые снимки, проливающие немного света на личную жизнь певцов, поклонники расценивают как намек на то, что артисты действительно вместе. Недавно Лазарев заинтриговал сеть откровенным снимком в кровати, который, по мнению пользователей, делала Ани Лорак.

Также мы писали, что Ани Лорак бросила дочь в ответственный момент. Недавно 40-летняя певица из-за концертов по РФ пропустила модный показ с участием своего ребенка.