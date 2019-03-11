Автор фильмов про Клинтон и Обаму снимет кино про Юлию Тимошенко

Юлия Тимошенко станет героиней фильма голливудского режиссера Мэри Ламберт

ВірЮ! Історія Юлії Тимошенко (Believe! The Yulia Tymoshenko Story) - такое название носит документальный фильм, съемки которого в Украине начала известная голливудская режиссер Мэри Ламберт. Подробности проекта авторы ленты рассказали 11 марта на пресс-конференции в Киеве.

"Я работала со многими известными женщинами в мире, и для меня Юлия - настоящий герой. Она имеет харизму, которую я признаю в свой работе", - призналась Ламберт.

По ее словам, бывшая украинская премьер является ярким примером сильной и харизматичной женщины, которая будет внедрять новый демократический курс Украины.

"У нее есть воля победить коррупцию и остановить выезд молодежи за границу. Мы говорили о том, что Украина теперь стала другой. Много талантливых молодых людей покидают страну, поскольку не видят здесь перспектив для развития. У Тимошенко это вызывает большое беспокойство, и она хочет изменить страну. Она хочет, чтобы были новые рабочие места, чтобы молодые люди могли себя реализовать", - заявила режиссер, которая накануне провела несколько часов встреча с главной героиней своего фильма.

Постер

По словам Ламберт, кульминацией ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко - это важный момент в ее жизни и карьере.

"Я восхищаюсь решимостью Юлии Тимошенко одержать успех. Ее Новый курс для Украины, который содержится в предвыборной программе, включает те вещи, в которые я верю. Юлия пытается вывести Украину в глобальный мир как демократическую страну. А я верю в демократию", - подчеркнула Мэри.

Авторы фильма отметили, что Юлия Тимошенко предоставила съемочной группе максимальный доступ к информации и полную свободу действий.

"Очень интересно делать фильм о публичной личности, о политике, которая является кандидатом в Президенты, и предвыборная кампания – это лучшее время, чтобы с ней познакомиться. Интересно наблюдать за ее общением с людьми. Мы ездим Украиной и видим все на свои глаза. И я очень поражен: Юлия Тимошенко, как железная леди, с бесконечной энергией. Я хотел бы, чтобы у нас был такой кандидат", - заметил второй режиссер фильма Шон Томпсон.

Напомним, Мэри Ламберт известна своими документальными лентами о влиятельных в мире женщинах. Она работала с Хиллари Клинтон, Мадонной, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс, Уитни Хьюстон.

Ранее мы писали о том, что Юлия Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт.