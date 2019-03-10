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Детские фото, неизвестные факты карьеры и письменные Обязательства перед людьми: Юлия Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

STYLERПерсоны    10.03.2019 - 12:36
Детские фото, неизвестные факты карьеры и письменные Обязательства перед людьми: Юлия Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Сайт кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко подробно рассказывает о ходе ее кампании

"Верю в Украину. Тимошенко 2019" - под таким названием заработала персональная интернет-страница одного из фаворитов нынешних президентских выборов.

Личный сайт кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко подробно рассказывает о ходе ее кампании. Репортажи о встречах с избирателями, отчеты о поездках по регионам в рамках всеукраинского тура, рекламные и агитационные материалы, а также сообщения о поддержке лидера "Батькивщины" общественными организациями и профессиональными союзами.

На сайте также представлены письменные Обязательства Председателя партии - перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь после победы на выборах.

Отдельный раздел - полная программа действий нового президента, которая будет выполняться с первого дня после выборов и базой для которой стал Новый курс – концепция коренных преобразований во всех сферах жизни.

Персональный сайт имеет цель не просто ознакомить пользователей сети Интернет с планами одного из самых рейтинговых выдвиженцев на высшую в стране должность и ходом его предвыборной кампании. На нем можно узнать до сих пор неизвестные многим подробности профессионального пути популярной украинской женщины, интересные детали ее личной жизни.

Детские фото, неизвестные факты карьеры и письменные Обязательства перед людьми: Юлия Тимошенко запустила свой &quot;кандидатский&quot; сайт

Напомним, и до появления "кандидатского" сайта Юлия Тимошенко активно использовала Интернет как средство коммуникации с людьми.

В частности ее страница в социальной сети Фейсбук имеет более 2 млн подписчиков, более 120 тысяч следят за сообщениями политика в Инстаграм.

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