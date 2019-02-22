Больше не больно: ушел из жизни звезда культовой драмы "Клан Сопрано"

Сын актера трогательно попрощался с отцом

В возрасте 72 лет скончался американский актер Винсент Фрэнк Велла, известный своими ролями второго плана. Длительное время он страдал от рака печени, 20 февраля актер ушел из жизни.

Самой сильной ролью Винсента в кино считают персонаж Джимми Петрилле в культовой криминальной саге Мартина Скорсезе "Клан Сопрано".

"Мы опечалены сообщением о том, что Винни Велла скончался, и я уверен, что никто не огорчен больше, чем он сам", - говорится в заявлении, опубликованном представителем актера, передает The Independent.

Также в сообщении Велла назвали "одним из самых забавных, милых актеров, которые когда-либо украшали экран".

"Покойся с миром, мой отец. Я так сильно тебя люблю и у меня так разбито сердце. Вам больше не больно, больше нет страданий. Я люблю тебя", написал сын актера, Винни-младший.

Фото: Винсент Фрэнк Велла (кадр из фильма "Казино")

Винсент Франк Велла родился 11 января 1947 года в США в Нью-Йорке. Его родители были родом из Италии. В Штатах отец Винсента владел рыбным магазином.

Актер дружил со многими известными голливудскими деятелями кино итальянского происхождения.

Видео: YouTube / Vinny Vella

Среди известных фильмов, в которых сыграл Винсент Велла, можно назвать "Казино" (1995), "Пес-призрак: путь самурая" (1999), "Темная сторона страсти" (2003), "Кофе и сигареты" (2003), "Короли Бруклина" (2004), "Я виновен" (2006), "Шпион" (2008), "Ирландец" (2011). В 2000 году вышел документальный фильм "Эй, Винни" режиссера Джона Хубы, в котором сыграл Винсент.

Видео: YouTube / Vinny Vella

Как сообщалось ранее, в феврале в Лос-Анжелесе (США) на 93-м году жизни скончалась известная голливудская актриса Джули Адамс.

Также мы писали о том, что 21 февраля в Москве (РФ) после многолетней борьбы со страшной болезнью скончалась 37-летняя известная российская актриса Дарья Егорычева, которая прославилась благодаря сериалу "Глухарь".

Напомним, в Виннице скончалась 78-летная украинская писательница и поэтесса Анна Танасовна Чубач. Она страдала от тяжелой болезни.