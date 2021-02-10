"Дерибан земли": стало известно, почему Днепропетровская область осталась без экопарка
Строительство экопарка в Днепропетровской области, которое экс-губернатор областной государственной администрации Александр Бондаренко обещал реализовать еще в 2019 году, оказалось под угрозой срыва.
Как сообщает в сюжете "ДнепрТВ", земля, которую выделила ОГА под проект, находится в природно-заповедном фонде Украины.
По словам экологов, эта территория имеет уникальную флору и фауну, и какие-то либо строительные работы здесь запрещены.
Несмотря на этом, летом 2020 года в облсовете статус заказчика проекта был изменен на Региональный ландшафтный парк, изменены были также его границы. А согласно разрешению Госгеокадарстра области было нарезано более 100 участков, по 2 га каждый.
Руководство Подгородной общины, на территории которого должен был находиться экопарк, происходящее называет "дерибаном земли".
Глава общины заявил, что фактически у них украли землю, а Госгеокадастр, который нарезал паи не имел права распоряжаться их собственностью.
Сейчас за землю идут суды, все паи арестованы.
Напомним, по задумке, это должен был быть парк с разными животными и птицами, большой зоной отдыха для посетителей, научно-исследовательским центром и т.д.
"Это будет очень интересный проект. Уникальные животные. Реализовывать проект будем этапами. Первая очередь должна заработать уже летом-осенью (2020 год, - ред.)", - сообщал тогда экс-губернаторо области.
Отмечалось, что над проектами работали Днепропетровская ОГА и благотворительный фонд Александра Фельдмана.