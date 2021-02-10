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"Дерибан земли": стало известно, почему Днепропетровская область осталась без экопарка

Новина українською → Днепр, Среда 10 февраля 2021 15:27
"Дерибан земли": стало известно, почему Днепропетровская область осталась без экопарка Фот: Александр Бондаренко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Строительство экопарка в Днепропетровской области, которое экс-губернатор областной государственной администрации Александр Бондаренко обещал реализовать еще в 2019 году, оказалось под угрозой срыва.

Как сообщает в сюжете "ДнепрТВ", земля, которую выделила ОГА под проект, находится в природно-заповедном фонде Украины.

По словам экологов, эта территория имеет уникальную флору и фауну, и какие-то либо строительные работы здесь запрещены.

Несмотря на этом, летом 2020 года в облсовете статус заказчика проекта был изменен на Региональный ландшафтный парк, изменены были также его границы. А согласно разрешению Госгеокадарстра области было нарезано более 100 участков, по 2 га каждый.

Руководство Подгородной общины, на территории которого должен был находиться экопарк, происходящее называет "дерибаном земли".

Глава общины заявил, что фактически у них украли землю, а Госгеокадастр, который нарезал паи не имел права распоряжаться их собственностью.

Сейчас за землю идут суды, все паи арестованы.

Напомним, по задумке, это должен был быть парк с разными животными и птицами, большой зоной отдыха для посетителей, научно-исследовательским центром и т.д.

"Это будет очень интересный проект. Уникальные животные. Реализовывать проект будем этапами. Первая очередь должна заработать уже летом-осенью (2020 год, - ред.)", - сообщал тогда экс-губернаторо области.

Отмечалось, что над проектами работали Днепропетровская ОГА и благотворительный фонд Александра Фельдмана.

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