Дочь Ани Лорак может помешать роману с Лазаревым: чем именно

Дети Ани Лорак и Сергея Лазарева смогут помешать развитию любовных отношений своих родителей. Об этом поведала семейный психолог Анна Хныкина.

По ее словам, дети могут помочь скрепить союз, но могут и разрушить отношения. Несмотря на то, что Каролина и Сергей свободны, у них обоих есть "багаж из прошлого" - дети, - говорит психолог.

К слову, Ани Лорак и Сергей Лазарев, которые, по словам психолога, испытывают друг к другу уже не просто дружественные чувства, пока не комментируют слухи о своем романе. Тем не менее звезды время от времени продолжают публиковать милые совместные снимки.

Психолог утверждает, что, если учитывать общие интересы звезд (а именно, сферу шоу-бизнеса. - Ред.), Каролина и Сергей идеально подходят друг другу. Ведь они, как никто смогут понять длительное отсутствие второй половинки из-за гастролей или работы над новым альбомом.

Ани Лорак и Лазарев - роман и дружба звезд под угрозой (Ани Лорак с дочерью Софией, фото: instagram.com/anilorak)

Если же дочь Лорак, София, и сын Сергея, Никита, смогут подружиться, это может способствовать развитию отношений. Но детская ревность очень непредсказуема, - говорит Хныкина. А ведь и Каролина, и Сергей, как любящие родители, в первую очередь заинтересованы в счастье своих детей.

"Это зависит от воспитания, наличия психологических травм у ребенка. Например, если он пережил предательство - папа изменил маме, и брак распался, как в случае с Ани Лорак, - то девочка будет настороженно относиться к новому избраннику. Вдруг он опять сделает больно маме?" - заявила эксперт.

Отметим, что таролог и экстрасенс, специализирующаяся на личной жизни звезд шоу-бизнеса, рассказала, что Ани Лорак не любит Сергея Лазарева и уж точно не состоит с ним в отношениях.

Ранее мы писали о том, что похудевшая Ани Лорак примерила образ MARUV, чем сильно ошарашила фанатов. При чем в таком виде певица появилась в московском ресторане в день похорон Юлии Началовой.