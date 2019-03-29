Дочка Ані Лорак може перешкодити роману з Лазарєвим: чим саме

Діти Ані Лорак і Сергія Лазарєва зможуть перешкодити розвитку любовних стосунків своїх батьків. Про це розповіла сімейний психолог Анна Хникіна.

За її словами, діти можуть допомогти зміцнити союз, але можуть і зруйнувати стосунки. Незважаючи на те, що Кароліна і Сергій вільні, у них обох є "багаж з минулого" - діти, - говорить психолог.

До речі, Ані Лорак і Сергій Лазарєв, які, за словами психолога, відчувають один до одного вже не просто дружні почуття, поки не коментують чутки про свій роман. Тим не менш зірки час від часу продовжують публікувати милі спільні знімки.

Психолог стверджує, що, якщо враховувати загальні інтереси зірок (а саме, сферу шоу-бізнесу. - Ред.), Кароліна і Сергій ідеально підходять один одному. Адже вони, як ніхто зможуть зрозуміти тривалу відсутність другої половинки через гастролі або роботу над новим альбомом.

Ані Лорак і Лазарєв - роман і дружба зірок під загрозою (Ані Лорак з дочкою Софією, фото: instagram.com/anilorak)

Якщо ж дочка Лорак, Софія, і син Сергія, Нікіта, зможуть подружитися, це може сприяти розвитку відносин. Але дитячі ревнощі дуже непередбачувані, - каже Хникіна. А Кароліна і Сергій, як люблячі батьки, в першу чергу зацікавлені в щасті своїх дітей.

"Це залежить від виховання, наявності психологічних травм у дитини. Наприклад, якщо вона пережила зраду - тато зрадив мамі, і шлюб розпався, як у випадку з Ані Лорак, - то дівчинка буде насторожено ставитися до нового обранця. Раптом він знову зробить боляче мамі?" - заявила експерт.

Зазначимо, що таролог і екстрасенс, що спеціалізується на особистому житті зірок шоу-бізнесу, розповіла, що Ані Лорак не любить Сергія Лазарєва і вже точно не перебуває з ним у відносинах.

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