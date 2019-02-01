Единственная: Порошенко трогательно поздравил жену и поблагодарил за нее Бога

Украинцы написали для Марины Порошенко в комментариях много теплых слов

Президент Украины Петр Порошенко нежно и трогательно поздравил свою супругу с Днем рождения. Запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Петр Порошенко признался, что чувствует себя самым счастливым человеком на земле и поблагодарил Бога за то, что они встретились.

"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую чрезвычайную женщину – светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную! С Днем рождения, моя единственная!" – написал президент Украины.

Скриншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Украинцы присоединились в комментариях к поздравлениям и написали для Марины Порошенко множество теплых слов и пожеланий.

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Первая леди Украины Марина Анатольевна Порошенко родилась 1 февраля 1962 года в Киеве. Закончила Национальный медицинский университет имени Богомольца и работала кардиологом.

В 1984 году вышла замуж за Петра Порошенко. У них родилось четверо детей: сын Алексей, дочери-близнецы Евгения и Александра и сын Михаил.

Старший сын Алексей женился в 2013 году и в 2014 у него родился сын, которого назвали в честь дедушки – Петром.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины трогательно поздравил с Днем рождения своих дочерей.

А также рассказывали о том, что в сети обсудили образ Марины Порошенко на встрече жен глав государств.