"Я украинка. Я всегда была за Украину": Алина Паш назвала "заказухой" скандал с Крымом накануне Нацотбора на Евровидение

Недавно вокруг украинский певцы и финалистки Нацотбора на Евровидение 2022 Alina Pash разгорелся скандал. Артистке припомнили ее слова о поездке с концертом в Крым в 2015, якобы она добиралась на аннексированный полуостров из Москвы. Но сама певица называет шумиху вокруг своей поездки "заказухой".

В интервью " Радіо Промінь " она высказалась о скандале, связанном с ее именем.

Алина рассказала, что в 2015 году выступала в составе кавер-бенда, с которым ее пригласили в аннексированный Крым на свадьбу некой "украинской девушки". Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей в 2019 году. Тогда же оказалась, что певица была и в Москве.

Паш отметила, что не нарушала законы Украины и не пересекала границу в неположенном месте, когда въезжала в Крым "на автобусе с друзьями".

"Крым - это Украина. Там украинцев много, и их нужно поддерживать", - отметила артистка.

Alina Pash прокомментировала скандальную поездку в Крым (фото: instagram.com/alinapash)

Также она прокомментировала поездку в Москву. Оказалось, что в столице России она действительно была, но на пересадке, когда летела из Стамбула. А вот в беседе с ведущей "Светской жизни" попросту "не поняла вопроса" и оговорилась, что летела в Крым из России.

"Сложилось ложное впечатление, что я туда залетала, но это неправда. Там, где Екатерина Осадчая меня спрашивает... Тогда я не поняла нормально вопрос, и ответила скомканно... Оказалось, что сделали меня какой-то сепаратисткой, которая поддерживает политику агрессора. Вы сдурели?" - эмоционально отреагировала Алина.

Алина считает "заказухой" скандал вокруг поездки в Крым (фото: instagram.com/alinapash)

Она озвучила гражданскую позицию и заявила, что придерживается ее, невзирая ни на что.

"Я украинка. Я всегда была за Украину. Крым – это Украина. Россия – это агрессор, и мне так же больно, как всем. Я с украинским народом и буду стоять дальше, даже если меня будут забрасывать экскрементами", - высказалась Паш.

Скандал с вокруг поездки в Крым Alina Pash называет "заказухой" по причине того, что оскорбления и упреки поступают певице с фейковых аккаунтов. Она считает, что таким способом ее попросту хотели слить.

"Это мне треплет нервы. Я через себя все пропускаю. Мне неприятно, больно. Я не понимаю логики людей. Как нельзя отличить черное от белого?" - возмутилась Алина.