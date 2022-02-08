"Я українка. Я завжди була за Україну": Аліна Паш назвала "заказухою" скандал з Кримом напередодні Нацвідбору на Євробачення

Нещодавно навколо української співачки та фіналістки Нацвідбору на Євробачення 2022 Alina Pash розгорівся скандал. Артистці пригадали її слова про поїздку з концертом до Криму у 2015, нібито вона добиралася на анексований півострів з Москви. Але сама співачка називає галас навколо своєї поїздки "заказухою".

В інтерв'ю " Радіо Промінь " вона висловилася про скандал, пов'язаний з її ім'ям.

Аліна розповіла, що у 2015 році виступала у складі кавер-бенду, з яким її запросили в анексований Крим на весілля "української дівчини". Про це вона розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у 2019 році. Тоді ж виявилася, що співачка була і в Москві.

Паш зазначила, що не порушувала закони України та не перетинала кордон в недозволеному місці, коли заїжджала в Крим "на автобусі з друзями".

"Крим - це Україна. Там українців багато, і їх потрібно підтримувати", - зазначила артистка.

Alina Pash прокоментувала скандальну поїздку до Криму (фото: instagram.com/alinapash)

Також вона прокоментувала поїздку до Москви. Виявилося, що в столиці Росії вона дійсно була, але на пересадці, коли летіла зі Стамбула. А ось в бесіді з ведучою "Світського життя" просто "не зрозуміла питання" і обмовилася, що летіла в Крим з Росії.

"Склалося помилкове враження, що я туди залітала, але це неправда. Там, де Катерина Осадча мене питає... Тоді я не зрозуміла нормально питання, і відповіла зім'ято... Виявилося, що зробили мене якоюсь сепаратисткою, яка підтримує політику агресора. Ви здуріли?" - емоційно відреагувала Аліна.

Аліна вважає "заказухою" скандал навколо поїздки до Криму (фото: instagram.com/alinapash)

Вона озвучила громадянську позицію і заявила, що дотримується її, незважаючи ні на що.

"Я українка. Я завжди була за Україну. Крим - це Україна. Росія - це агресор, і мені так само боляче, як усім. Я з українським народом і буду стояти далі, навіть якщо мене будуть закидати екскрементами", - висловилася Паш.

Скандал з навколо поїздки в Крим Alina Pash називає "заказухою" через те, що образи та негативні коментарі надходять співачці з фейкових акаунтів. Вона вважає, що таким способом її просто хотіли злити.

"Це мені тріпає нерви. Я через себе все пропускаю. Мені неприємно, боляче. Я не розумію логіки людей. Як не можна відрізнити чорне від білого?"- обурилася Аліна.