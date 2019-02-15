Грэмми в Спрингфилде: Ани Лорак стала героиней "Симпсонов"

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Каролину показали в образе персонажа популярного мультсериала

Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, но заручилась поддержкой поклонников. Многие пишут ей в социальных сетях мотивирующие речи, а некоторые даже посвящают ей забавные шаржи и изображения.

Например, один из поклонников творчества украинской певицы, которая в последнее время не вылезает из Российской Федерации, выступая исключительно на территории страны-агрессора, изобразил Каролину одним из персонажей популярного мультсериала "Симпсоны".

На картинке певица стоит со статуэткой "Грэмми". На заднем фоне показан Гомер Симпсон с пончиком. Он похотливо смотрит на певицу.

"Очаровательная Ани Лорак уже получила свой первый заслуженный "Грэмми" в Спрингфилде. Желаем ей теперь получить и первый настоящий "Грэмми", в Лос-Анджелесе!" - подписал картинку художник.

Ани Лорак в "Симпсонах" (instagram.com/bekc_art)

Пользователи по-разному комментируют оригинальный арт. Одни в восторге и говорят, что Каролина очень органично смотрелась бы в мультсериале. Другие же обговаривают достижения Лорак, отмечая, что она никогда в жизни не получит "Грэмми" за свою "голимую попсу".

Ранее мы писали о том, что полуголая Ани Лорак взбудоражила фанатов.

Также сообщалось, что поклонники Каролины раскритиковали ее за лицемерие и предположили, что у нее появилась звездная болезнь.