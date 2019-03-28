ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не хочет ехать в Россию: Усик привел в восторг украинцев

STYLERПерсоны    28.03.2019 - 11:09
Не хочет ехать в Россию: Усик привел в восторг украинцев
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Усик отказался от чемпионства и отменил бой с Лебедевым

Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым по причине того, что он решил перейти в супертяжелую категорию.

По словам боксера, который недавно сделал громкое заявление об Украине, он не хочет, чтобы чемпионский пояс "просто так" у него был.

"Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, всем остальным ребятам, кто будет участвовать за этот пояс, тоже желаю успехов", - заявил Усик в своем видеообращени, опубликованном в личном Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WBA thanks, see you soon#usyk #usyksportswear #usyk17 #loma#wbaboxing#lomus17 #akblapin #

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on

Чемпион Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым

Пользователи социальных сетей отреагировали на такое решение украинского чемпиона.

  • Молдчага!
  • Не хочет скандала. Если поедет в Россию, то начнут всякую грязь на него выливать, нервы портить!
  • Да, все правилно сказал. Вежливо и по-мужски.
  • Мужик!
  • По пути Рой Джонса, Пакьяо... Это хороший и опасный путь. Но бойцу это и нужно.
  • Умное решение. Правильно сделал!
  • Один из лучших боксеров и людей на сегодняшний день! Дай Бог здоровья!
  • Шура, ты реально крут! Перейти в супертяжелый вес именно сейчас, когда там столько здоровых лбов… Я восхищен твоей отважностью и бесстрашием! Желаю от всей души удачи и успехов на твоем не легком пути!
  • Все правильно! Ти наш чемпіон!

Некоторые юзеры считают, что "интересный был бы бой, но не суждено".

Не хочет ехать в Россию: Усик привел в восторг украинцев

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Отметим, что свой следующий бой Усик проведет в мае нынешнего года. Место проведения и соперник официально пока не анонсированы. 

Усик согласовал условия боя для дебюта в супертяжелом весе Простите: Усик сделал громкое заявление об Украине
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Александр Усик
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь