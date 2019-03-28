Не хоче їхати в Росію: Усик привів у захват українців

Усик відмовився від чемпіонства і скасував бій з Лєбєдєвим
Олександр Усик відмовився від пояса WBA бою з росіянином Денисом Лєбєдєвим з причини того, що він вирішив перейти в суперважку категорію.
За словами боксера, який нещодавно зробив гучну заяву про Україні, він не хоче, щоб чемпіонський пояс "просто так" у нього був.
"Нехай хлопці за нього б'ються, це нормально. Денису успіхів, всім іншим хлопцям, хто буде брати участь за цей пояс, теж бажаю успіхів", - заявив Усик у своєму відеозверненні, опубликованому в особистому Instagram-акаунті.
Чемпіон Олександр Усик відмовився від пояса WBA бою з Денисом Лєбєдєвим
Користувачі соціальних мереж відреагували на таке рішення українського чемпіона.
Деякі юзери вважають, що "цікавий був би бій, але не судилося".
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Зазначимо, що свій наступний бій Усик проведе у травні нинішнього року. Місце проведення і суперник офіційно поки не анонсовані.