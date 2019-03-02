Мне хочется еще: Кейт Миддлтон ошарашила заявлением

Кейт Миддлтон хочет снова забеременеть

Кейт Миддлтон подтвердила, что хочет четвертого ребенка. Так, во время визита в Северную Ирландию герцогиня Кембриджская вышла на прогулку по городку Баллимин. Конечно же, ее тут же окружили местные жители, которые захотели пообщаться с супругой принца Уильяма.

А один из ирландцев оказался возле Кейт со своим пятимесячным сынишкой Джеймсом. Малыш растопил материнское сердце герцогини, которая воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи. И Миддлтон сделала любопытное заявление, которое ошарашило британские СМИ.

"Он восхитителен. Глядя на него, мне хочется еще детей", - сказала 37-летняя Кейт, обращаясь к отцу Джеймса.

Мужчина, к слову, не растерялся и спросил, как отнесется Уильям к перспективе стать отцом в четвертый раз. На этот вопрос герцогиня рассмеялась и сказала, что принц "будет очень обеспокоен такой перспективой".

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: WPA Pool/Getty Images)

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Напомним, что недавно Кейт Миддлтон примерила по-весеннему свежий образ в роскошном пальто.