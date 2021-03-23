Известный дизайнер будет помогать украинским детям из малообеспеченных семей ремонтами их квартир

Украинский дизайнер и архитектор Виктория Файнблат запускает новый благотворительный проект "Право на комфорт", цель которого улучшить жилищные условия для детей-сирот, детей из малообеспеченных и неполных семей, детей с ограниченными возможностями и детей погибших участников военных действий на Донбассе.

"Это возрождение не только помещения, а и судьбы детей. Ведь из руин, в которых они живут, появится симпатичная комната и пространство с шансом на другое будущее, в котором возможно вести счастливую жизнь. В каждом выпуске мы объединяем истории семей, которым ремонт жизненно необходим - с визуализацией этапов ремонтных работ. Кроме того, команда проекта стремится реализовать индивидуальные потребности каждой семьи, которые не связаны с ремонтом их жилья", - комментирует автор проекта и владелица дизайн-бюро Виктория Файнблат.

Дизайнер также основала одноименный благотворительный фонд, и приглашает к участию в проектах волонтеров и меценатов, которые хотят облегчить жизнь украинским детям.

Виктория Файнблат с героями первого выпуска (фото из личного архива)

Для участия в благотворительной инициативе действует тщательный кастинг: в первую очередь, фонд оказывает помощь детям, которые остались без родителей, находятся под опекой пожилых родственников, детям с инвалидностью, которые живут в ужасных условиях.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте фонда "Право на комфорт".

Проект стартует в начале апреля и будет транслироваться на платформе YouTube.