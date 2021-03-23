Відома дизайнерка допомагатиме українським дітям із малозабезпечених родин ремонтами їх квартир

Українська дизайнерка та архітекторка Вікторія Файнблат запускає новий благодійний проект "Право на комфорт", мета якого покращити житлові умови для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених і неповних родин, дітей з обмеженими можливостями та дітей загиблих учасників військових дій на Донбасі.

Про це Файнблат повідомила в коментарі Styler/РБК-Україна.

"Це відродження не тільки помешкання, а і долі дітей. Адже із руїн, у котрих вони живуть, з’явиться симпатична кімната і простір із шансом на інше майбутнє, в котрому можливе щасливе життя. У кожному випуску ми об’єднуємо історії сімей, котрим ремонт життєво необхідний - із візуалізацією етапів ремонтних робіт. Крім того, команда проєкту прагне реалізувати індивідуальні потреби кожної родини, які не пов’язані з ремонтом їхнього житла", - коментує авторка проекту та власниця дизайн-бюро Вікторія Файнблат.

Дизайнерка також заснувала однойменний благодійний фонд, і запрошує до участі у проєкті волонтерів та меценатів, які хочуть полегшити життя українським дітям.

Вікторія Файнблат з героями першого випуску (фото з особистого архіву)

Для участі у благодійній ініціативі діє ретельний кастинг: у першу чергу, фонд надає допомогу дітям, які лишились без батьків, знаходяться під опікою літніх родичів, дітям із інвалідністю, які мешкають у жахливих умовах.

Для участі потрібно заповнити заявку на сайті фонду "Право на комфорт".

Проект стартує на початку квітня та буде транслюватись на платформі YouTube.