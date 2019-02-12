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От красоты ничего не осталось: фанаты едва узнали Повалий

STYLERПерсоны    12.02.2019 - 13:52
От красоты ничего не осталось: фанаты едва узнали Повалий
Коллаж РБК-Украина

Подписчики раскритиковали исполнительницу за любовь к ботоксу

Популярная певица Таисия Повалий, которая ранее выступила с сольным концертом в Кремле и заявила о гонениях, шокировала подписчиков внешним видом на новом видео, которое опубликовала в Instagram.

54-летняя певица поделилась роликом, на котором она сидит за фортепиано и поет в домашней одежде. На лице у исполнительницы минимум косметики. "Уютный домашний вечер", - подписала Повалий.

Подписчикам понравилось пение артистки, однако внешний вид поверг некоторых в шок. Пользователи считают, что Таисия Повалий явно перестаралась с ботоксом:

"Жутко смотреть. Ничего живого не осталось. Пластмассовая кукла";

"С самого детства была влюблена в Вашу красоту лица. Но после пластической операции от нее ничего не осталось";

"Я думала, что это Пугачева. Фабрика красоты, видимо, одна";

От красоты ничего не осталось: фанаты едва узнали Повалий

Скриншот комментариев: (instagram.com/tpovaliyofficial)

Мы сообщали, что Повалий рассказала, как едва не умерла после аборта.

Напомним, что поклонники высмеяли новое голое фото Лободы.

Также ранее за несуразный наряд пристыдили Ани Лорак.

 

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