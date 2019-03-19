Леся Никитюк попала в больницу: фанаты усмотрели мистический след

Леся Никитюк еще до сих пор в больнице, но уже идет на поправку

Леся Никитюк попала в больницу после возвращения из Египта. Украинские врачи, по словам телезвезды, не понимают, что с ней происходит и почему у нее резко ухудшилось самочувствие.

В своем Instagram Никитюк поделилась фото и видео, на которых видно, что Леся лежит под капельницей.

"Ребятки, по поводу того, почему я в больнице, почему я под капельницами… Я не знаю. Такая ситуация, никто не знает, у меня просто плохое самочувствие и, возможно, что-то с иммунитетом. И меня прокапают", - сказала она.

Леся Никитюк в больнице (instagram.com/lesia_nikituk)

Пока что никаких новых комментариев ни от звезды, ни от медицинских работников журналистам получить не удалось. Но подписчики Леси Никитюк уже усмотрели в ухудшении самочувствия своей любимицы некий мистических след.

Так, одна из фанаток экс-ведущей "Орла и Решки" сказала, что Лесе не стоило ехать в эту африканскую страну, если у нее проблемы с иммунитетом, или же слабое энергетическое поле. Одним словом, по мнению Татьяны Любимовой, Никитюк могли сглазить.

"Леся, будь осторожна. Береги себя. Много паразитов вокруг и они с добрыми масками. Научись защищаться не только словом, а и энергетически. А не то съедят, девочка. В Египет ездить не всем можно - там очень темная энергетика. Забудь туда дорогу", - посоветовала телеведущей женщина.

Некоторые другие юзеры также соглашаются с мнением Любимовой.

К слову, 19 марта Леся Никитюк призналась, что ей уже лучше и поблагодарила фанатов за поддержку.

Леся Никитюк в больнице (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк поделилась радостной новостью.