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Лобода "отложила икру" и уморила фанатов: нелепые фото

STYLERПерсоны    20.02.2019 - 12:24
Лобода "отложила икру" и уморила фанатов: нелепые фото
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Комментаторов насмешили новые снимки артистки

Скандальная исполнительница Светлана Лобода, которая ранее "наехала" на Жанну Бадоеву, рассмешила фанатов нелепыми фото в ванной. Соответствующий снимок звезда опубликовала в социальной сети Instagram.

На снимке Лобода лежит в ванной в платье, поверх которого надета черная накидка. Вокруг исполнительницы разбросаны сверкающие шарики, которые и вызвали у поклонников смешные ассоциации.

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи не смогли пройти мимо подобных снимков и принялись высказывать касательно них свое мнение. Некоторым фотографии Лободы показались странными и нелепыми:

"Ну крокодил", - написал один пользователь.

"У Лободы странные фото", - подхватил второй.

"Икру отложила?", - иронично поинтересовался третий.

"А чего не на унитазе с голой задницей? А народ восхищается, ужас, до чего дожили", - написал комментатор.

"Ну как-то не очень", - подметил поклонник исполнительницы.

Ранее мы писали о том, что Лобода показала жуткие последствия пластической хирургии. Артистка шокировала поклонников губами, которые с начала карьеры украинской певицы, постоянно выступающей в РФ, увеличились в несколько раз.

Напомним, что в прошлом месяце Светлана Лобода попала в скандал после прибытия в аэропорт Шереметьево в Москве - она оскорбила его сотрудников, применив нецензурную брань.

Также мы писали, что поклонники высмеяли новое голое фото Лободы.

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