Мама - коллаборант: фаворитки Нацотбора оскандалились из-за Крыма

Девушки не смогли ответить на простые вопросы о войне и о Крыме

Финалистки Нацотбора Евровидения опозорились в прямом эфире на крымскотатарском канале ATR. Участницы дуэта ANNA MARIA не смогли ответить ведущему Роману Скрыпину на вопросы о том, есть ли война в Украине, что случилось с Крымом и кем работают родители девушек. Соответствующее видео было размещено на YouTube-канале.

В эфире программы сестры Анна и Мария Опанасюк городо признались, что они крымчанки и в 17 лет получили звание Заслуженных артисток Автономной Республики Крым. На вопрос ведущего о том, есть ли у Украины война с Россией, девушки ответили сначала, что "у нас это называется АТО", а потом и вовсе отказались отвечать, сославшись на то, что они не являются "членами секретариата президента", чтобы отвечать на политические вопросы.

Далее Роман Скрыпин поинтересовался у артисток, что, по их мнению, произошло с Крымом.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Это наша мысль", - ответили девушки.

Скрыпин попытался уточнить, что же они имеют ввиду, но они снова ушли от прямого ответа. "На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы", - сказали сестры Опанасюк.

Далее девушки рассказали о своей семье. Они проживают в Киеве, а вот родители остались в Симферополе.

" - У вас разделена семья?

- Почему?

- Где вы живете?

- В Киеве.

- А родители?

- Родители в Симферополе.

- Работают они кем?

- На своей работе.

- Какой?

- Они юристы.

- Папа кем работает?

- Он судья, сейчас уже в отставке.

- Когда уволился?

- Два года назад.

- То есть еще работал на оккупантов.

- А мама?

-….

- Мама ваша – Опанасюк Лариса Николаевна, она работает заместителем председателя Совета министров республики Крым. То есть она колаборант. С оккупантами", - резюмировал Скрыпин.

Девушки попытались оправдаться тем, что родители давно живут в Крыму и любят свою родину, уезжать из Симферополя они не хотят и работают на благо людей, которые живут в Крыму.

Видео: YouTube/skrypin.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что KAZKA рассказала о грязных методах на Нацотборе.

А также рассказывали о том, что Украина может отказаться от участия в Евровидении.