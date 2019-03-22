Меган Маркл пропустит королевскую свадьбу: что произошло

Уже известно, что церемония пройдет года в часовне Святого Георгия

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

И это может стать весомой причиной, чтобы отказаться от торжества.

Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл внезапно изменила свое решение по поводу крестных родителей для будущего малыша.

А также рассказывали о том, что королева Елизавета публично показывает разницу между женами внуков.

А также рассказывали о том, что букмекеры уже начали делать ставки на будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.