ru
ua

Меган Маркл пропустит королевскую свадьбу: что произошло


Меган Маркл пропустит бракосочетание Габриэллы Виндзор

Уже известно, что церемония пройдет года в часовне Святого Георгия

 

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

 И это может стать весомой причиной, чтобы отказаться от торжества.

Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл внезапно изменила свое решение по поводу крестных родителей для будущего малыша. 

А также рассказывали о том, что королева Елизавета публично показывает разницу между женами внуков.

А также рассказывали о том, что букмекеры уже начали делать ставки на будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Проходит химиотерапию: у Софии Ротару обнаружили страшную болезнь (фото)
Помогите найти: в Киеве вторую неделю ищут 15-летнюю девочку Умерла певица Юлия Началова: ей было всего 38
Читать все новости