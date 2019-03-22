Меган Маркл пропустит королевскую свадьбу: что произошло

Меган Маркл пропустит бракосочетание Габриэллы Виндзор
Уже известно, что церемония пройдет года в часовне Святого Георгия
И это может стать весомой причиной, чтобы отказаться от торжества.
Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл внезапно изменила свое решение по поводу крестных родителей для будущего малыша.
А также рассказывали о том, что королева Елизавета публично показывает разницу между женами внуков.
А также рассказывали о том, что букмекеры уже начали делать ставки на будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.